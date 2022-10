Su Rai 1 continua il successo di Sopravvissuti, la nuova Serie TV che ha per protagonista Lino Guanciale. Puntata dopo puntata, i misteri si infittiscono e la trama si fa sempre più interessante. Che cosa succederà nel gran finale previsto per il mese di novembre?

La puntata andata in onda il 24 ottobre ha sollevato un grande dubbio nei telespettatori, dubbio che riguarda la dipartita di Lea. Qualcosa, però, non torna, dato che ad aver chiuso gli occhi per sempre potrebbe essere invece Adele, come sostengono molti telespettatori.

Lea ha davvero perso la vita in Sopravvissuti?

I telespettatori più attenti hanno notato delle incongruenze nel corso della quarta puntata di Sopravvissuti, che è andata in onda giovedì 24 ottobre su Rai 1.

Nel corso dell'episodio, si è assistito alla dipartita di Lea, ma qualcosa non sembra tornare. Già, perché nella puntata precedente, si erano riaccese le tensioni in famiglia nel momento in cui Adele e Lea si erano riviste, tensioni che sono poi proseguite nella puntata successiva.

Anticipazioni Sopravvissuti: Lea sta fingendo di essere Adele?

Le due gemelle hanno lasciato Genova, ma è successo qualcosa nella quarta puntata di Sopravvissuti: Lea ha infatti perso la vita, anche se questo evento sembra nascondere diversi retroscena che hanno dell'incredibile.

Stando alle ipotesi dei fan, pare che Lea sia in realtà viva. Ad aver perso la vita sarebbe invece Adele, e Lea avrebbe ingannato tutti prendendo la sua identità. In questo modo, potrebbe cercare di voltare pagina in maniera definitiva dopo essere scampata al nubifragio della nave Arianna e lasciarsi tutto questo dolore alle spalle.

Lea è stata ritrovata esanime nella villa di Armando, ma sarà davvero lei? In realtà, ad aver perso la vita sarebbe Adele, ma nessuno se ne è accorto per via della somiglianza incredibile con la gemella.

La frase sospetta di Lea nella quarta puntata di Sopravvissuti desta sospetti

Un altro particolare molto interessante riguarda una frase pronunciata da Lea poco prima della sua presunta dipartita, sentendo la gemella entrare in casa: ''Adele, stai attenta'', dice, prima di non vedere mai più la sorella.

Dunque, non si esclude che nelle prossime puntate di Sopravvissuti - che si sta avvicinando al gran finale previsto per novembre 2022 - si scopra che ad aver chiuso gli occhi per sempre sia stata in realtà Adele e che Lea sia viva e vegeta, lontano da tutti e con una falsa identità.

Non resta che seguire i nuovi episodi della serie Tv con Lino Guanciale, dove si farà chiarezza su questo mistero e non solo. Ricordiamo che tutte le puntate possono essere riviste anche in replica accedendo al portale RaiPlay.