Negli ultimi anni le vicende del trono over di Uomini e donne stanno prendendo sempre più rilievo rispetto a ciò che accade nel trono classico. Il motivo molto probabilmente è legato al fatto che le dinamiche a cui danno vita dame e cavalieri sono più interessanti e riservano non pochi colpi di scena. In particolare, attualmente, al centro dell'attenzione del mondo del gossip ritorna una coppia che per mesi ha tenuto banco nel dating show di Maria De Filippi. Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, infatti, sono stati avvistati a cene insieme. A mostrare uno scatto che li vede protagonisti è stata Deianira Marzano: ennesimo ritorno di fiamma o semplice serata in amicizia in nome dei vecchi tempi?

La segnalazione di Deianira Marzano

Cosa sta accadendo tra Riccardo e Roberta? In attesa che i diretti interessati spieghino al pubblico il motivo per cui si sono riavvicinati, a riaccendere l'interesse sulla coppia ci ha pensato Deianira Marzano. La blogger ha pubblicato nelle sue storie su Instagram una foto in cui si vede chiaramente Di Padua seduta al tavolo di un ristorante, mentre di spalle si vede la figura di Riccardo. Marzano ha ironicamente aggiunto che Roberta ultimamente fa tante cene fuori e la frecciata è relativa alle vicende che hanno coinvolto ultimamente la dama, come la cena con Davide Donadei.

Roberta è anche tornata in studio quando l'ex tronistai ha avuto il confronto finale con la ex fidanzata Chiara Rabbi. In quell'occasione è venuto fuori che la cena tra Roberta e Davide si era conclusa con un bacio.

Ma non è tutto. Dopo aver affermato che con Davide non ci sarebbe potuto essere null'altro, Di Padua ha frequentato Alessandro Vicinanza.

Ida e Roberta: scontro tra donne

Anche con il cavaliere nulla di fatto: Roberta e Alessandro hanno chiuso dopo un paio di uscite e molte discussioni al centro studio tra Di Padua e Ida Platano.

Il motivo delle litigate tra le due donne? Sia Riccardo che Alessandro sono due ex della hair stylist bresciana, ma già da tempo tra le due non scorre buon sangue. Ida non ha mai digerito che Roberta e Riccardo abbiano avuto una relazione che li portò a uscire insieme dal programma con tanto di petali rossi, ma che fini poco dopo tra insulti e accuse.

Adesso perché Riccardo e Roberta si siano concessi una nuova cena insieme non è dato di saperlo, ma c'è da aggiungere che l'attesa durerà ben poco visto che nella giornata di sabato 8 ottobre è prevista una nuova registrazione di Uomini e Donne, e Maria De Filippi probabilmente non si lascerà sfuggire l'occasione di indagare sul loro incontro.