La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera per le puntate che saranno trasmesse da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre raccontano che Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) saprà che la nipote della baronessa Foppa è alla ricerca di un abito nuovo per il debutto in società. A tal proposito la moglie di Tancredi (Flavio Parenti) commissionerà a Maria Puglisi (Chiara Russo) la creazione dell'abito in questione, infastidendo non poco la stilista Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari).

La giovane sarta, quindi, disegnerà il vestito per l'occasione e Matilde le farà i complimenti aggiungendo che lo stesso è stato apprezzato molto anche dalla socia del Circolo. La figlia di Achille (Roberto Alpi), a quel punto, inizierà a preoccuparsi per la sua posizione professionale. Frigerio, infatti, potrebbe suggerire alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) di promuovere Maria da sarta in seconda a stilista, così da avere una scusa in più per dare il benservito alla giovane Ravasi.

Matilde potrebbe assecondare i propositi vendicativi di Adelaide

Non è un mistero che il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore si sia aperto con la smania da parte di Adelaide di farla pagare a Flora, rea di averle "rubato" l'amante Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Dopo essere divenuta comproprietaria del grande magazzino lombardo con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), la contessa non ha perso tempo a mettere i bastoni tra le ruote prima ad Agnese Amato (Antonella Attili) e successivamente anche alla stessa Ravasi.

Nelle prossime puntate della fiction, come se non bastasse, l'arguta Di Sant'Erasmo sembrerà trovare manforte anche in Matilde, la quale farà svolgere a Maria il compito solitamente assegnato a Flora, creando un certo disappunto in quest'ultima.

Frigerio avrà totale potere gestionale ma, come concordato con la stessa Adelaide, dovrà avere come bersaglio fisso la povera, ma talentuosa stilista.

Maria potrebbe sostituire Flora come stilista dell'atelier

Considerando il magnifico lavoro svolto dalla giovane Puglisi riguardo alla creazione dell'abito per la baronessina Foppa, Matilde potrebbe consigliare ad Adelaide di prendere la palla al balzo promuovendo la giovane sarta al ruolo di stilista.

Qualora tale ipotesi dovesse concretizzarsi, la naturale conseguenza sarebbe il licenziamento di Flora, anche perché sembra difficile immaginare che la compagna del commendatore possa divenire una sorta di assistente stilista.

Molto probabilmente Vittorio, però, non sarebbe d'accordo con questa evenienza e la diatriba gestionale entrerebbe nel vivo.