Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle signore nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre ci saranno tanti colpi di scena.

In particolare Gloria verrà scarcerata e quasi tutti saranno felici al Paradiso: Veronica invece sarà insofferente per il ritorno della donna, però poi proporrà proprio alla sua rivale di andare a cena a casa sua. La serata tra le due andrà bene, ma arriverà una telefonata che potrebbe compormettere le speranze di Veronica di sposare Ezio.

Vittorio avrà dei dubbi su Matilde

La scarcerazione di Gloria metterà tutto il Paradiso in fermento. Infatti, la donna verrà accolta con tanta emozione da tutta la compagnia. Nel mentre, Matilde dirà ad Adelaide che ci vorrebbe un cambiamento da parte di Tancredi, altrimenti terminerà la storia con lui. Nel frattempo Vittorio manifesterà a Roberto di avere diversi dubbi su Matilde.

Intanto la tv annuncerà la tragedia del Vajont, con il crollo della diga che provocherà circa 2000 vittime. Alcuni dei protagonisti della soap opera - appena saputa la notizia - si mobiliteranno per aiutare le popolazioni colpiti. In particolare, Adelaide organizzerà una raccolta fondi al Circolo e chiederà a Fiorenza di coinvolgere la Banca Guarnieri e la Contessa in questa iniziativa.

Veronica non sarà contenta per il ritorno di Gloria

Poco dopo, Veronica sarà l'unica insofferente per il ritorno di Gloria e Maria e si deprimerà perché Flora la rimprovererà sempre. Intanto Ezio viene assicurato dall'avvocato che presto il suo matrimonio con Gloria verrà annullato.

In seguito una lettera di Matilde involontariamente offrirà a Vittorio lo spunto giusto per uno slogan pubblicitario, il quale verrà scelto per la campagna di solidarietà per le vittime del Vajont.

Matilde verrà a sapere che Vittorio ha utilizzato alcune sue parole per lo slogan

Successivamente Veronica vorrà invitare Gloria a cena per trovare serenità. Quest'ultima accetterà, pur avendo diverse preoccupazioni per tale incontro. Alla fine al termine della cena, in sé positiva, arriverà una telefonata che potrebbe ridimensionare fortemente le speranze di Veronica di sposare Ezio.

Intanto Irene inciterà Flora a dedicarsi di più a Maria e al suo lavoro. Infine, Matilde verrà a sapere che Vittorio ha utilizzato le sue parole scritte nella lettera per il concorso sullo slogan e non sarà per niente felice per quanto fatto da Conti.