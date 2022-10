Era luglio quando Camilla Mangiapelo, con un post inaspettato, comunicava ai follower che la sua storia con Riccardo Gismondi era giunta al capolinea dopo quasi sei anni. La coppia si era conosciuta ed innamorata sotto i riflettori di Uomini e donne e da subito era apparsa come affiata e complice, ma la favola si è interrotta. A spiegare i motivi della rottura ci ha pensato poco tempo dopo sempre la ex corteggiatrice la quale, rispondendo alle domande dei suoi fan sui social aveva lasciato intendere, in maniera neanche troppo velata, che Riccardo l'aveva tradita.

Adesso, un nuovo tassello si aggiunge al puzzle: Deianira Marzano ha affermato che ha ricevuto una foto che immortala l'ex tronista in compagnia di una ragazza, la stessa che fu il terzo incomodo nella relazione con Camilla.

La segnalazione di Deianira Marzano

Il 2022 è stato un anno funesto per le coppie nate sotto i riflettori di Uomini e Donne. Tante, infatti, sono state quelle che si sono dette addio, tra cui Matteo Ranieri e Valeria Cardone e Chiara Rabbi e Davide Donadei. Anche Camilla e Riccardo si sono detti addio all'inizio dell'estate, dopo essere stati legati dal 2016. E mentre Mangiapelo compare spesso in compagnia di Chiara e Matteo, concentrata nei suoi rapporti d'amicizia, ben altri sarebbero al momento gli interessi di Gismondi, che finora non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione sulla rottura con l'ex corteggiatrice.

Deianira Marzano ha dedicato una Instagram Story proprio all'ex coppia. In particolare, l'attenzione si è concentrata su Riccardo. Mostrando una chat in cui un suo follower sosteneva di aver visto Gismondi a Tenerife in compagnia di una ragazza, la blogger esperta di Gossip ha aggiunto un messaggio che sembrerebbe non lasciare spazio a dubbi.

Marzano, infatti, ha scritto di aver visto una foto inviata dal suddetto utente che però ha chiesto esplicitamente di restare anonima e di non mostrare lo scatto.

Riccardo in vacanza con un'altra?

Nela foto in questione, Riccardo è in compagnia della ragazza che, secondo Deianira, è la stessa con cui ha tradito Camilla. 'Confermo che Camilla Mangiapelo è stata tradita da Riccardo proprio con questa ragazza', ha scritto la blogger che è apparsa certa delle sue parole.

Infatti, se a volte nelle sue segnalazione lei stessa afferma che attende conferme, in questo caso il tono è del tutto differente.

Insomma, se davvero le cose fossero andate così, quella di Riccardo per un'altra ragazza non sarebbe stata solo una sbandata ma qualcosa di più, visto che a distanza di mesi Gismondi si trova in vacanza sempre con la stessa persona. Inoltre, l'ex tronista non ha mai smentito il tradimento. Chissà se adesso Riccardo interverrà sulla questione in prima persona.