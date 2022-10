Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate dal 17 al 21 ottobre rivelano che ci saranno importanti novità per Viola. Quest'ultima, dopo la rottura con Eugenio, inizierà a riorganizzare la sua vita dando priorità alle sue esigenze. In particolare sembra che la figlia di Ornella si legherà sempre più a Damiano, trascurando il piccolo Antonio.

Marina si troverà in grave pericolo e scoprirà presto di non avere via di scampo, nel frattempo Roberto resterà spiazzato da una lettera di addio.

Lia scoprirà che esiste una stanza segreta nel seminterrato di Palazzo Palladini, ma la costante presenza di Diego non le permetterà di indagare, come vorrebbe, su questo mistero.

Un posto al sole, anticipazioni dal 17 al 21 ottobre: Antonio soffre per la mancanza di suo padre

Dopo aver lasciato Eugenio ed essersi trasferita stabilmente a casa di Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli), Viola (Ilena Lazzarin) sembrerà determinata a dedicare del tempo a se stessa.

Dopo aver legato con il professor Nespolino, la giovane Bruni inizierà ad avvicinarsi sempre più anche a Damiano (Luigi Miele), l'agente assegnatole come scorta da suo marito.

Viola si godrà questa nuova vita più leggera e spensierata, tuttavia perderà di vista le esigenze del piccolo Antonio (Eduardo Scafora). Il bambino infatti non accetterà l'assenza di suo padre e l'intervento dei nonni riuscirà solo parzialmente a placare le sue inquietudini.

Un posto al sole, trame 17-21 ottobre: Marina è in pericolo di vita

Marina (Nina Soldano).si ritroverà in una situazione di estremo pericolo da cui non riuscirà a scappare. Nel frattempo Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) riceverà una lettera di addio che lo getterà nello sconforto.

Le anticipazioni ufficiali sembrano parzialmente confermare le voci di un possibile rapimento ai danni dell'imprenditrice Giordano.

A quanto pare quest'ultima si ritroverà in balia del misterioso avvelenatore, mentre Ferri non sospetterà nulla a causa di una falsa missiva scritta probabilmente dallo stesso attentatore.

Lia si interessa a una stanza segreta

Peppe (Federico Torre) porterà avanti il progetto della casa vacanze assegnatogli da Alberto (Maurizio Aiello).

Il capo operaio però, durante i lavori, si imbatterà in una misteriosa stanza segreta nascosta nel seminterrato. Facile ipotizzare che si tratti del rifugio della famiglia ebrea riproposto negli scorsi episodi.

Non viene svelato se la stanza verrà poi esaminata, ma c'è la conferma che Lia (Giuliana Vigogna) si interesserà molto alla questione. La giovane governante di casa Ferri inizierà a indagare per svelare questo mistero, ma non riuscirà a portare a termine il suo compito a causa della presenza di Diego (Francesco Vitiello).

Nel frattempo svolgeranno delle indagini parallele anche i piccoli Jimmy (Gennaro De Simone) e Bianca (Sofia Piccirillo), incuriositi dalla stanza misteriosa.