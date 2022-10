Secondo le anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 31 ottobre a venerdì 4 novembre ci saranno varie novità e colpi di scena

In particolare Carmen se la spasserà per tutti i locali di Rio Muni, mentre Victor sarà preoccupato per la sua futura moglie e quindi dirà a Kiros di seguire la ragazza e intervenire se ci dovesse essere qualche problema.

Fra Julia e Sergio le cose andranno alla grande e ben presto decideranno di andare a convivere. Intanto Lou comunicherà ai dipendenti della sua azienda che Guzman è il nuovo socio dell'azienda.

Nelle puntate in onda questa settimana su Canale 5, Linda dirà a Carmen che le ha fissato un incontro con una famosa modista. La giovane sarà molto felice di questo appuntamento, ma poi passerà la serata a bere e il giorno dopo non si sveglierà in tempo per l'incontro con la modista. A causa di tutto ciò, Linda sarà molto delusa dal comportamento di Carmen.

Intanto Julia comunicherà a tutti i suoi dipendenti che Sergio è il suo nuovo socio. Tutti gli impiegati saranno molto felici della notizia tranne Elena. Mentre Tirso non prenderà bene il fatto che Julia e Sergio siano di nuovo una coppia. L'uomo infatti valuterà anche di vendere l'hotel e allontanarsi dal paesino spagnolo per un periodo.

Nel frattempo Carmen continuerà ad andare in giro per i locali di Rio Muni, ma Victor sarà molto preoccupato per lei e la farà sorvegliare da Kiros. Durante una delle serate in discoteca la giovane Villanueva riceverà delle pesanti avances, ma Kiros sarà pronto a intervenire.

Successivamente Alicia mediante un doppiogioco con Ines riuscirà a carpire delle informazioni molto importanti sul conto di Angel.

La ragazza utilizzerà queste notizie per provare a conquistare Angel, il quale però avrà altro per la testa. Infatti, il giovane è ancora dolorante per tutte le bastonate ricevute da un uomo di Ventura. Intanto Patricia sarà in pensiero per suo figlio e lo incoraggerà a vendicarsi per ciò che ha subito.

Nel frattempo Sergio si trasferirà a casa di Julia, anche se ben presto Mario dirà a Guzman che con Julia è solo una fase passeggera e che presto torneranno i problemi: a causa di queste affermazioni di Mario, Sergio andrà in crisi.

Poco dopo Diana sarà molto triste perché dovrà lasciare casa di Julia per permetterle di iniziare la convivenza con Sergio.

Infine Tirso sarà sempre più convinto di vendere il suo hotel, ma Erik proverà a far ragionare suo zio e fargli cambiare idea.