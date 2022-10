Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell’episodio che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di martedì 11 ottobre ci saranno colpi di scena e novità per gli ex coniugi Ferri. A tal proposito, chi ha tentato di eliminare Marina e Roberto sarà pronto ad attuare una nuova vendetta contro i due imprenditori. Nel frattempo, Ornella e Raffaele avranno una discussione, riguardante Viola.

Un posto al sole, trama 11/10: una persona ignota vuole vendicarsi e togliere la vita a Marina e Roberto

Marina e Roberto sono sopravvissuti a un attentato, che gli ha fatto rischiare di perdere la vita.

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, gli ex coniugi Ferri avevano bevuto qualche bicchiere di champagne, credendo arrivasse da un facoltoso cliente dei cantieri ma, in realtà, gli era stato recapitato, con l’inganno, da qualcuno in cerca di vendetta. Dopo essere stati ricoverati in ospedale ed essersi salvati, però, i due imprenditori saranno nuovamente in pericolo. Le anticipazioni della puntata della soap dell’11 ottobre rivelano che il personaggio, ancora ignoto, che ha tentato di eliminare la coppia, non avrà messo da parte il folle piano di vendetta. Le indiscrezioni trapelate in rete aggiungono dettagli in più su quanto tenterà di fare il criminale. In particolar modo, la persona, ancora ignota, sarà pronta a colpire ancora.

Attualmente, pertanto, non sarà ancora rivelata l’identità dell’attentatore e non si sa se si tratterà di un personaggio noto, già sospettato dalla polizia, o di un'altra persona. Fra le persone che potrebbero nutrire risentimento nei confronti dei due imprenditori, ci sarebbero: Lia Longhi, Lara Martinelli, Fabrizio Rosato e Chiara Petrone.

Ma la lista dei nemici di Marina e Roberto potrebbe essere più lunga.

Un posto al sole, episodio 11/10: Ornella e Raffaele parlano di Viola

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Viola era riuscita a salvarsi nella sparatoria di Lello Valsano, in cui era rimasta gravemente ferita. Dopo essere stata dimessa dall’ospedale, Eugenio aveva deciso di affidare una scorta a sua moglie, ma la professoressa Bruni non era stata d’accordo con la decisione del marito.

Pertanto, la signora Nicotera aveva deciso di rifiutare che Damiano, incaricato dal magistrato, seguisse tutti i suoi spostamenti. Le anticipazioni della puntata di martedì 11 ottobre rivelano che Ornella e Raffaele discuteranno in merito alla situazione di Viola e riterranno opportuno che la ragazza abbia bisogno di protezione.

Un posto al sole, puntata 11/10: Viola soffre, ma mette fine al suo matrimonio

Nel frattempo, Viola sarà categorica. Le anticipazioni di Un posto al sole dell’11 ottobre rivelano che la professoressa Bruni non vorrà sentire ragioni e non vorrà, assolutamente, avere la scorta. La mamma del piccolo Antonio, pertanto, vorrà essere libera di girare per la città, senza avere qualche estraneo accanto, che segua ogni suo spostamento.

Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che, durante la serata, Viola sarà sempre più vicina a mettere la parola fine al suo matrimonio. Al momento, però, non è ancora chiaro se per i coniugi Nicotera ci sarà una separazione definitiva o se possa esserci un ritorno di fiamma. Inoltre, attualmente, non è ancora chiaro se la figlia di Ornella accetterà o meno, che Damiano la protegga o se rifiuterà, nel modo più assoluto, che qualcuno la scorti.