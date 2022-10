Un posto al sole va in onda da lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate, che saranno trasmesse dal 31 ottobre al 4 novembre, rivelano che Marina resterà ancora prigioniera di Fabrizio. La donna proverà a convincere il suo ex marito a farsi liberare e a quanto pare ci riuscirà, tuttavia l'imprevisto sarà sempre dietro l'angolo.

Nel frattempo in una storyline, dai toni decisamente più leggeri, i bambini andranno a caccia del "fantasma" di Palazzo Palladini.

Un posto al sole: continua la prigionia di Marina

Le anticipazioni delle prossime puntate di Upas, rivelano che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si avvicinerà alla verità.

Ferri, infatti, inizierà a sospettare che, dietro l'addio della donna, possa celarsi un rapimento. A quanto pare, però, Ferri non riuscirà subito a scoprire qualcosa di significativo dal momento che Marina continuerà a restare in balia del suo ex.

Quest'ultima dovrà quindi contare sulle sue forze, per scappare. Facile ipotizzare che, dopo l'ultimo tentativo di fuga fallito, la prigionia della donna sarà molto più rigida. Marina proverà quindi una strada diversa per ottenere la sua agognata libertà.

Fabrizio pronto a liberare la sua ex moglie

Nei prossimi episodi del daily drama partenopeo, Marina si appellerà al buon cuore del suo ex marito. Quest'ultima proverà a convincere Fabrizio a lasciarla andare e, sorprendentemente, avrà successo.

Le anticipazioni non chiariscono cosa dirà la donna ma, evidentemente, riuscirà a risvegliare il lato buono di Rosato che, in un barlume di lucidità, acconsentirà a liberare l'imprenditrice.

Tutto sembrerà procedere verso un lieto fine, tuttavia proprio in quel momento accadrà qualcosa di totalmente inaspettato che manderà all'aria ogni possibilità di salvezza.

Purtroppo non vengono forniti abbastanza elementi per capire cosa accadrà per far ripiombare l'uomo nella sua follia ma sta di fatto che tale storyline non si risolverà in tempi brevi.

Un posto al sole, puntata speciale di Halloween: i bambini cercano il fantasma di Palazzo Palladini

Lunedì 31 ottobre andrà in onda un episodio speciale in occasione di Halloween.

Le anticipazioni parlano di una notte buia e tempestosa in cui i bambini di Palazzo Palladini resteranno impauriti, ma allo stesso tempo affascinati, dai racconti inquietanti di Alberto (Maurizio Aiello) sul fantasma che dimora tra le mura dello storico edificio.

I ragazzini, incuriositi dalle storie dell'avvocato, decideranno di mettere su un piccolo team capitanato da Camillo (Lorenzo De Angelis) per dare la caccia al famigerato "fantasma" di Palazzo Palladini.