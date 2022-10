Federica Aversano è stata intervistata nei giorni scorsi dal settimanale Uomini e donne magazine: ha parlato della sua esperienza come tronista, nel dating show di Canale 5. La ventottenne vive a Santa Maria Capua Vetere ed è un’insegnante di Diritto, in attesa di collocazione; inoltre è mamma di un bambino di 2 anni, Luciano Giuseppe, avuto dalla sua precedente relazione. Aversano ha un bellissimo rapporto con suo figlio e più volte ha spiegato che, nonostante il vero padre sia molto presente nella loro vita, il suo ipotetico compagno deve essere pronto a crescere il suo bambino insieme a lei.

Uomini e Donne, Federica Aversano: ‘Ho sempre diretto l’occhio verso gli uomini più grandi'

Federica Aversano, intervistata dal Magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha parlato dei suoi desideri e di come dovrebbe essere il suo uomo ideale. In merito a ciò, la tronista ha dichiarato: “Ho sempre diretto l’occhio verso gli uomini più grandi, ho avuto compagni più adulti di me. Anzi, forse il mio è il problema inverso. Se un ragazzo è più piccolo un po' mi frena, è un mio limite” e ha aggiunto: “Nella mia vita, mi è un po' mancato qualcuno che mi proteggesse e in un uomo cerco anche questo, protezione. Se li vedo più piccoli, mi viene quasi da tutelarli, proteggerli”. Riguardo, invece, il suo appuntamento ideale, Federica ha confessato: "Sono tradizionalista.

Cena a lume di candela, tante risate. Mi basta poco, che ci sia la voglia di stare bene".

Aversano: 'Alessandro lo vedo ancora un po' ragazzino'

Sempre durante l'intervista, Federica Aversano ha parlato dei suoi corteggiatori e delle dichiarazioni ricevute da alcuni uomini del trono Over, come Alessandro, Riccardo e Giuseppe.

La tronista sammaritana, infatti, ha attirato sin da subito l'attenzione di uomini più grandi e riguardo a ciò ha dichiarato: "Forse mi vedono più donna e meno ragazzina. Una donna che a 28 anni ha già un figlio, forse fa pensare di cercare la serenità e un compagno maturo che sappia dare delle sicurezze. Penso non mi vedano solo come una ragazza carina, ma anche come una donna".

Su Alessandro, invece, Federica ha speso delle belle parole, ma ha spiegato il motivo per il quale non ha voluto approfondire la conoscenza con lui: "Alessandro mi ha stupita lo scorso anno, perché era molto deciso e ci eravamo scambiati poche parole. Mi aveva colpito la sua determinazione e anche la sua lealtà" e ha aggiunto: "Non ho voluto conoscerlo meglio, perché lo vedo ancora un po' ragazzino, anche per alcuni comportamenti in studio".

U&D, Aversano: 'Riccardo è simpatico, ma non fa per me'

Federica Aversano ha confessato che avrebbe dato una chance a Riccardo Guarnieri, ma poi ha dichiarato: "È simpatico, ma non fa per me. Sono una persona decisa e credo lui voglia troppe conferme". Nelle ultime puntate andate in onda di Uomini e Donne, anche un altro uomo del parterre Over si è fatto avanti con Aversano: si tratta di Giuseppe.

Sul farsi avanti di Riccardo e Giuseppe, hanno commentato anche Gabriele e Federico, i corteggiatori della tronista ventottenne. I due hanno usato parole forti e non hanno accettato molto bene la novità. In merito a ciò, Federica ha confessato: "Gabriele ha commentato il fatto con domande per conoscermi, per capire quale fosse il mio pensiero. Questo mi è piaciuto. In Federico vedo competizione, nei confronti degli altri e non mi fa piacere" e ha aggiunto: "La gelosia mi piace, ma deve avere un limite. Federico così geloso, dopo due esterne non mi è piaciuto".

Federica parla del suo percorso di psicoterapia

Federica Aversano, inoltre, ha parlato dei problemi che ha dovuto affrontare subito dopo la gravidanza, confessando: "Ho sofferto di depressione post-partum e attacchi di panico.

Sono sensazioni invalidanti. Ho intrapreso un percorso di psicoterapia che mi ha aiutato molto. La psicoterapia mi ha salvato è stata la chiave di svolta della mia vita. Ho imparato che l'ansia se non la conosci la vedi come un nemico, e invece devi capire che è una tua amica, è come se ti stesse avvisando di qualcosa che non va. Risolvere è possibile, ma solo con l'aiuto di uno specialista". Alla fine dell'intervista, la tronista ha fatto una sorta di bilancio, riguardo l'esperienza come tronista, iniziata da circa due mesi e ha dichiarato: "Mi sto dando del tempo. È un'esperienza che sto vivendo a pieno, la sto sfruttando con introspezione. Riconosco di avere dei limiti e delle difficoltà a sorpassarli. Mi stanno piaciucchiando alcuni. Spero mi facciano sbloccare, come vorrei fare io con loro".