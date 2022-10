Non ci sono buone notizie per Marina Giordano. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 24 al 28 ottobre rivelano, infatti, che la donna non riuscirà a scappare e verrà fatta nuovamente prigioniera da Fabrizio.

Nel frattempo Ferri inizierà a porsi alcune domande su questa faccenda e si renderà conto che qualcosa non torna. In particolare cresce l'interesse intorno all'incontro tra Roberto e Fabrizio, anticipato da una foto promozionale pubblicata in questi giorni.

La fuga disperata di Marina

L'episodio di Un posto al sole di venerdì 21 ottobre si è concluso con il drammatico tentativo di fuga da parte di Marina (Nina Soldano).

La donna, dopo aver tramortito Fabrizio (Giorgio Borghetti) con una bottiglia, ha provato chiuderlo nella stanza, ma dopo aver fallito è uscita all'esterno iniziando una corsa disperata per la salvezza.

Le anticipazioni confermano però che Marina resterà prigioniera dell'uomo. Rosato riuscirà, in qualche modo, a scovare la donna che si è nascosta dietro un albero. È lecito inoltre pensare che Fabrizio renderà molto più rigide le condizioni di prigionia della sua ex moglie.

Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 ottobre: Roberto inizia a sospettare

Nel frattempo Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), superata una prima fase di accettazione dell'addio di Marina, inizierà a porsi alcune domande.

La lettera e i messaggi inizieranno a sembrargli sempre più sospetti. Come può la donna aver lasciato familiari e lavoro così di punto in bianco? Ferri non riuscirà a darsi una risposta, ma inizierà a sospettare che alla donna possa essere accaduto qualcosa di male.

Un posto al sole: l'incontro tra Ferri e Rosato

In questo quadro assume molta importanza l'incontro che avverrà tra Fabrizio e Roberto e che è stato spoilerato da un'immagine promozionale fornita dalla Rai in questi giorni.

Nella foto si nota Rosato guardare il suo rivale con sguardo di sfida. Risulta piuttosto scontato che Roberto chiederà all'ex marito di Marina informazioni sulla donna, resta da capire come risponderà però l'uomo. Difficile capire se Ferri possa arrivare a sospettare di Fabrizio, ma di sicuro si renderà conto che la donna non si sia allontanata di sua volontà.

Considerato che gli elementi sono troppo pochi per far partire un'indagine per scomparsa di persona, Roberto dovrà dovrà investigare da solo. Questo ha portato molti a ipotizzare una nuova alleanza tra Ferri e Franco Boschi (Peppe Zarbo). Per scoprire però se questo avverrà davvero, occorrerà attendere i prossimi giorni.