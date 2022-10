Nella puntata di Un posto al sole, andata in onda sul piccolo schermo nella serata di martedì 4 ottobre, è stato rivelato un dettaglio in più, riguardo al misterioso avvelenatore di Marina e Roberto. A tal proposito, durante la parte finale dell'episodio, è stato mostrato il covo di chi aveva manomesso la bottiglia di champagne ed è stata inquadrata la lettera che Giordano aveva scritto a Ferri. L'imprenditrice aveva gettato nel cestino dell'immondizia la missiva e Lara l'aveva recuperata. Mesi fa, inoltre, Martinelli aveva consegnato la lettera a Fabrizio e, in base a quanto trasmesso in televisione, sembrerebbe che l'ultimo ad avere avuto fra le mani le parole d'amore di Marina, sia Rosato.

Un posto al sole: chi vuole fare del male a Marina e Roberto ha la lettera che Lara aveva dato a Fabrizio

Le ultime puntate di Un posto al sole si stanno tingendo di giallo. In particolar modo, durante gli ultimi episodi della soap partenopea, Marina e Roberto sono stati avvelenati. Chi ha tentato di fare del male agli ex coniugi Ferri aveva manomesso una bottiglia di champagne e l'aveva fatta recapitare a Palazzo Palladini, fingendo che fosse un regalo da parte di un cliente dei cantieri. Nella serata di martedì 4 ottobre, è stato mostrato il covo del nemico dei due imprenditori ed è stato fatto vedere che, sul tavolo, c'era la lettera che Marina aveva scritto a Roberto e in cui Giordano dichiarava il suo amore per l'ex marito.

Un posto al sole: la lettera di Marina per Roberto è stata data da Lara a Fabrizio

Gli sceneggiatori di Un posto al sole hanno iniziato a lasciare indizi, riguardo al misterioso avvelenatore di Marina e Roberto. Nella puntata andata in onda sul piccolo schermo il 4 ottobre, sul tavolo del nemico dei due imprenditori sono stati fatti vedere più fogli e, in uno di questi, è stata ben riconoscibile la lettera che Giordano aveva scritto al papà di Filippo.

Ai tempi, l'ex signora Ferri era ancora legalmente sposata con Fabrizio e non aveva avuto il coraggio di consegnare la missiva al suo ex. In quell'occasione, Marina aveva gettato la lettera nel cestino dell'immondizia e Lara l'aveva trovata e l'aveva consegnata a Fabrizio.

Un posto al sole: Fabrizio e Lara sono sospettati di avere avvelenato Marina e Roberto

Al momento, la polizia ha una lunga lista di sospettati per l'avvelenamento ai danni di Marina e Roberto. Oltre a Fabrizio Rosato, ci sono anche Lara Martinelli, Chiara Petrone e Silvana. Durante le indagini, alcuni dei possibili nemici, che potrebbero avere conti in sospeso con i due imprenditori, sono stati sentiti dagli inquirenti. Attualmente, però, le forze dell'ordine non hanno fermato nessuno, non avendo nessuna prova. Sembrerebbe troppo scontato che l'avvelenatore sia Fabrizio. Gli sceneggiatori di Un posto al sole, infatti, potrebbero avere iniziato un depistaggio, facendo credere che il colpevole sia Rosato.

Nelle prossime puntate della soap partenopea, pertanto, potrebbe esserci un colpo di scena, mostrando che chi ha tentato di fare del male a Giordano e Ferri, sia un'altra persona, entrata in possesso della lettera di Marina, in altro modo.