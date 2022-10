Nella puntata di Un posto al sole di venerdì 14 ottobre, Fabrizio ha sequestrato Marina. In televisione, però, non è stato fatto vedere in che modo l'ex marito di Giordano sia riuscito a rapire la sua ex consorte. Nella giornata di lunedì 17 ottobre, l'account ufficiale Instagram della soap partenopea ha pubblicato alcuni scatti, relativi alle scene che andranno in onda, prossimamente, in televisione. In base alle fotografie, è emerso che Rosato ha cosparso un fazzoletto con l'etere, riuscendo a fare addormentare l'imprenditrice, per poi portarla nel suo covo.

Alcuni utenti si sono lamentati sui social per l'anticipazione fornita.

Un posto al sole, anticipazioni: Fabrizio ha rapito Marina usando un fazzoletto con l'etere

Nell'ultima puntata di Un posto al sole, andata in onda sul piccolo schermo il 14 ottobre c'è stato un colpo di scena. A tal proposito, Marina era nel covo di Fabrizio, priva di sensi e sdraiata su un letto. Negli episodi trasmessi in televisione è stata mostrata la scena successiva al rapimento, ma non il modo in cui è avvenuta. Nel pomeriggio del 17 ottobre, però, l'account social della soap partenopea ha rivelato un'anticipazione importante, non ancora andata in onda in televisione. A tal proposito, Rosato ha cosparso di etere un fazzoletto e ha rapito Marina.

Un posto al sole, prossime puntate: viene mostrato come Fabrizio ha rapito Marina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, pertanto, attraverso flashback verrà svelato come è stata rapita Marina. In particolar modo, la signora Giordano, che sarebbe dovuta andare al Salone nautico di Genova, è stata avvicinata dal suo ex marito.

L'imprenditrice era per strada con la sua valigia ed è salita sulla vettura di Fabrizio.

Purtroppo, però, il passaggio di Rosato si è rivelato un incubo per la compagna di Roberto Ferri, perché la donna è stata presa di sorpresa dal suo ex, che l'ha addormentata usando un fazzoletto e l'etere. L'anticipazione di quello che è accaduto è trapelata dall'account della soap partenopea e, alcuni utenti, sui social, si sono lamentati dello spoiler.

Upas, prossimi episodi: il flashback sul rapimento di Marina da parte di Fabrizio

Al momento in televisione non è ancora stato trasmesso nessun flashback riguardo il rapimento di Marina. Sotto al post dell'account ufficiale di Un posto al sole, alcuni utenti hanno espresso un certo malcontento per avere visto le scene che verranno trasmesse prossimamente in televisione. A tal proposito, una persona ha dichiarato: ''Ma queste scene non sono andate in onda ancora o mi sbaglio?''. Un'altra persona ha affermato: ''Spoilerone delle scena, ma no dai''. Un altro utente ha scritto su Instagram: ''Ma perché diavolo spoilerate le scene che non sono andate in onda? Io non vi capisco''. Al momento, non è chiaro quando andrà in onda il ricordo di Marina o Fabrizio, in merito al sequestro dell'imprenditrice.