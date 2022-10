Marina è stata sequestrata da Fabrizio ed è in serio pericolo. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Giordano e Ferri erano stati avvelenati da Rosato ma, in quell'occasione, si erano salvati. Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea non preannunciano nulla di buono per l'imprenditrice. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Marina rimarrà a lungo prigioniera del suo ex marito, ma ci sarà un colpo di scena, perché Roberto avrà un'intuizione e capirà che la sua compagna non si è allontanata volontariamente.

Un posto al sole, anticipazioni al 28/10: Marina sarà prigioniera di Fabrizio per molto tempo

Nella puntata di Un posto al sole del 14 ottobre, Marina Giordano era stata sequestrata da Fabrizio ed era stata portata nel suo covo. In alcune scene andate in onda sul piccolo schermo, l'imprenditrice era sdraiata su un letto, priva di sensi. Le anticipazioni degli episodi della soap partenopea che verranno trasmessi fino al 28 ottobre, rivelano che Rosato terrà per lungo tempo la sua ex moglie prigioniera e sotto il suo controllo. Al momento, non è ancora chiaro quale sia il piano di Fabrizio e come mai abbia architettato il sequestro della sua ex moglie, anche se sono emersi dettagli inquietanti su ciò che succederà.

Un posto al sole, trame al 28/10: Fabrizio diventa pericoloso, Marina è in pericolo

Nel frattempo, Marina sarà in serio pericolo di vita perché le condizioni mentali di Fabrizio saranno preoccupanti. A tal proposito, le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole fino a venerdì 28 ottobre rivelano che Rosato diventerà pericoloso e impazzirà.

Al momento, non è chiaro se Giordano subirà conseguenze a causa del folle piano del suo ex consorte o se rimarrà soltanto in prigionia e senza contatti con il mondo esterno. Fortunatamente, però, la situazione potrebbe cambiare e potrebbe esserci un risvolto positivo nella vicenda.

Un posto al sole, puntate al 28/10: Roberto capisce che Marina è in pericolo

Mentre Marina sarà lontana da Napoli, Roberto non si darà pace e, nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ferri cercherà di capire cosa sia accaduto alla sua compagna. Le anticipazioni delle puntate fino al 28 ottobre rivelano che il papà di Filippo non riterrà possibile che Marina l'abbia potuto piantare in asso, proprio ora che si erano ritrovati e a un passo dalle nozze. A quel punto, Roberto riuscirà ad avere un'intuizione, che lo indurranno a pensare che Giordano non si sia allontanata volontariamente da casa, ma che sia stata costretta, in qualche modo, da qualcuno. Attualmente, però, non è chiaro se Ferri trovi un dettaglio.