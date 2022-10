Diverse novità avverranno in occasione del finale assoluto di Una vita, in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5.

Le trame della soap opera, provenienti dalla Spagna, rivelano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) si riavvicinerà pericolosamente a Dori Navarro (Leonor Martin) dopo aver messo almeno momentaneamente in secondo piano i loro recenti dissidi.

Una vita, anticipazioni: Dori decide di non consegnare la tesi in facoltà a Ginevra

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse prossimamente sui teleschermi italiani, annunciano che Felipe si riavvicinerà a Dori.

Tutto inizierà quando l'universitaria deciderà di non spedire la tesi a Ginevra, consapevole così di perdere la borsa di studio, in quanto è troppo innamorata dell'avvocato. In seguito il documento verrà consegnato nelle mani di Alvarez Hermoso che non saprà come comportarsi a riguardo.

L'uomo apparirà particolarmente amareggiato per il fatto che Dori gli si sia avvicinata solo per studiare il suo caso clinico, per poi farsi prendere la mano e innamorarsi di lui.

Felipe spedisce una lettera all'universitaria prima della partenza

Nelle puntate spagnole di Una vita la situazione si complicherà particolarmente quando Dori annuncerà a Casilda Escolano e alle altre colleghe della soffitta di aver deciso di abbandonare il vecchio quartiere di Acacias 38.

Difatti l'universitaria ha intenzione di stabilirsi in un paesino spagnolo, sicura di non poter più frequentare la facoltà a Ginevra.

Questa novità arriverà ben presto alle orecchie di Felipe, che non sembrerà per nulla sconvolto. Ben presto l'uomo spedirà una lettera a Dori per chiederle un ultimo confronto.

La coppia Dori-Felipe si bacia appassionatamente

Durante l'incontro, Felipe riconsegnerà la tesi a Dori, suggerendole di spedirla a Ginevra, in quanto non vuole avere rimorsi di coscienza a tal riguardo.

Navarro, a questo punto, apparirà profondamente colpita dal gesto dell'avvocato. Per questo motivo, l'universitaria rifiuterà inizialmente la proposta, ma poi le cose prenderanno un'altra piega.

L'incontro, infatti, avrà un colpo di scena non indifferente quando Dori e Felipe si lasceranno andare a un bacio appassionato.

Per il momento quindi i problemi della coppia sembreranno quindi messi da parte, sebbene non si sappia ancora per quanto tempo