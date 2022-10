Le puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3, saranno ricche di colpi di scena e novità per due coppie della soap partenopea. A tal proposito, Riccardo e Rossella inizieranno ad avere problemi, a causa dell'eccessiva gelosia del dottor Crovi, nei confronti della sua fidanzata. Graziani, invece, oltre a dovere fare fronte alla possessività del suo compagno, vivrà momenti di tensione, perché verrà a sapere che il divorzio dei suoi genitori sarà imminente. Nel frattempo, anche Damiano Renda sarà alle prese con l'ennesimo scontro con Rosa, la sua ex.

Un posto al sole, anticipazioni all'11/11: Riccardo è geloso di Rossella

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Riccardo aveva manifestato di non riuscire a gestire la rabbia e le sue emozioni. Inoltre, dopo la fine del suo matrimonio con Virginia, a causa di un tradimento di sua moglie con suo fratello, il dottor Crovi ha avuto problemi di fiducia con le donne. A farci le spese è stata la dottoressa Graziani, che ha subito già qualche scenata da parte del suo fidanzato. Nelle prossime puntate della soap partenopea, che andranno in onda dal 7 all'11 novembre, Riccardo sarà troppo geloso di Rossella. Al momento, però, non è chiaro se Crovi si arrabbierà, ancora una volta, a causa della troppa vicinanza della sua compagna con Nunzio o se non vedrà di buon occhio qualche altro ragazzo vicino alla sua fidanzata.

Un posto al sole, puntate all'11/11: Rossella vive momenti di tensioni

Nel frattempo, oltre a non vivere una relazione idilliaca con Riccardo, la dottoressa Graziani dovrà barcamenarsi anche con un altro problema. Negli episodi di Un posto al sole, che verranno trasmessi fino all'11 novembre, Rossella vivrà momenti di tensione, perché scoprirà che il divorzio dei suoi genitori sarà imminente.

Pertanto, Silvia e Michele decideranno di mettere fine al loro matrimonio, definitivamente. Sia la proprietaria di Caffè Vulcano, sia il giornalista, hanno voltato pagina con nuovi amori e, se da un lato la mamma di Rossella ha una relazione stabile con Giancarlo, dall'altro lato, Saviani si è lasciato andare a un breve flirt con una sua ex collega milanese.

Un posto al sole, episodi all'11/11: Damiano ai ferri corti con Rosa

Nel frattempo, durante le puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino all'11 novembre, Damiano avrà problemi familiari. Nei recenti episodi della soap partenopea, l'agente di scorta si era confidato con Viola e aveva rivelato alla professoressa Bruni, di avere problemi con la sua ex moglie. Renda continuerà a essere ai ferri corti con Rosa e si preparerà all'ennesimo scontro con la sua ex. Attualmente, non è chiaro se anche la figlia di Ornella assisterà alla lite o se Damiano sarà da solo quando discuterà con Rosa. A Palazzo Palladini, invece, si consumerà l'ennesimo scontro anche fra le gemelle Cirillo. Nelle ultime puntate, le sorelle di Serena avevano discusso, perché Micaela aveva spifferato a Niko, che Manuela era ancora innamorata di lui.

Le anticipazioni rivelano che la mamma di Jimmy avrà una nuova idea da mettere in atto contro l'avvocato Poggi. Roberto, invece, continuerà ad essere preoccupato per le sorti di Marina, ormai scomparsa da alcune settimane.