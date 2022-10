Nei prossimi episodi di Un posto al sole ci sarà un colpo di scena inaspettato. A tal proposito, le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Rossella sarà sconvolta dal divorzio dei suoi genitori. Oltre ad avere problemi familiari importanti, dovuti alla scoperta fatta su Silvia e Michele, la dottoressa Graziani dovrà fronteggiare anche problemi con Riccardo, diventato troppo geloso di lei. Nel frattempo, Roberto tenterà di cercare il nascondiglio di Marina, mentre Diego riuscirà a ottenere un appuntamento con Lia. Le gemelle Cirillo, invece, saranno sempre ai ferri corti e anche per Damiano ci sarà l'ennesimo scontro con la sua ex moglie.

Un posto al sole, anticipazioni all'11/11: Rossella è sconvolta per il divorzio di Silvia e Michele

Silvia e Michele avevano deciso di separarsi e avevano intrapreso strade diverse. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, gli ex coniugi Saviani sembravano avere ritrovato un equilibrio e avere trovato serenità, nonostante la loro storia fosse giunta al capolinea. Se da un lato Graziani aveva trovato la felicità con Giancarlo, dall'altro lato, Saviani si era concesso un flirt con una sua collega. Rossella si era accorta della complicità dei suoi genitori, ma le anticipazioni delle puntate, che verranno trasmesse in televisione fino all'11 novembre, preannunciano una doccia fredda per la dottoressa.

A tal proposito, Rossella sarà sconvolta per il divorzio dei suoi genitori. La giovane Graziani, pertanto, vivrà momenti di tensione, causati dal vedere naufragare, definitivamente, il matrimonio di Silvia e Michele.

Un posto al sole, puntate all'11/11: Rossella fa i conti con la gelosia di Riccardo

Nel frattempo, oltre a soffrire per il divorzio dei suoi genitori, Rossella dovrà fare i conti con il suo fidanzato.

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Riccardo aveva reagito male, vedendo che Graziani aveva interrotto una cena con lui e con Michele, per parlare al telefono con Nunzio. L'episodio in questione non è stato un caso isolato perché, altre volte, il dottor Crovi aveva mostrato di essere estremamente possessivo nei confronti della dottoressa.

Negli episodi che andranno in onda fino all'11 novembre, Rossella si accorgerà della situazione ingestibile con il suo fidanzato. Al momento, però, le anticipazioni della soap non rivelano che la figlia di Silvia prenderà una decisione drastica per risolvere la situazione e se la gelosia del suo compagno la farà allontanare da lui.

Un posto al sole, episodi all'11/11: Roberto cerca Marina

Inoltre, nelle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse fino all'11 novembre, Roberto sarà intenzionato a cercare il nascondiglio di Marina, ma Filippo e Franco cercheranno di dissuaderlo. Le anticipazioni rivelano che Ferri farà di testa sua, ma non chiariscono se l'imprenditore riuscirà a trovare la sua compagna e a salvarla dalle grinfie di Fabrizio Rosato.

Nel frattempo, Diego riuscirà a ottenere un appuntamento con Lia, ma non è chiaro cosa accadrà fra la governante di Roberto e il figlio di Raffaele. Damiano, invece, avrà l'ennesimo scontro con Rosa, la sua ex moglie e anche le gemelle Cirillo continueranno a litigare.