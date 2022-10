Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste nella settimana 10-14 ottobre 2022 in prima visione assoluta, rivelano che Viola continuerà ad essere in forte crisi con suo marito Eugenio.

Spazio anche alle vicende di Marina che, dopo aver annunciato la sua imminente partenza, farà perdere misteriosamente le tracce e non darà più "segnali di vita" ai suoi familiari, destando non poche preoccupazioni.

Eugenio preoccupato per le sorti di Viola: anticipazioni Un posto al sole 10-14 ottobre

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole fino al 14 ottobre 20922, rivelano che tra Viola e Gabriela nascerà un rapporto e una sintonia del tutto inaspettata.

Intanto, Eugenio continuerà ad essere molto preoccupato per le sorti di sua moglie Viola che, ormai, sembra essersi impuntata sul fatto di non voler avere la scorta.

Per tale motivo, Nicotera deciderà di rivolgersi direttamente ad Ornella, con la speranza che la mamma della ragazza possa convincerla a cambiare idea.

Viola e Raffaele si diranno convinti del fatto che la proposta di Eugenio sia sacrosanta: Viola e suo figlio hanno bisogno di essere protetti ma lei non vorrà sentire ragioni e tale scelta non farà altro che mettere sempre più in crisi il suo matrimonio.

Viola chiude con suo marito: anticipazioni Un posto al sole 10-14 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole nella settimana 10-14 ottobre 2022, rivelano che Diego si renderà conto di essere sempre più colpito da Lia: tale vicinanza non farà altro che far cadere l'alone di mistero che fino a questo momento aleggiava sul conto della ragazza.

Intanto, Viola si preparerà ufficialmente a dire addio a suo marito: la figlia di Ornella ha raggiunto questa consapevolezza importante e, sebbene Eugenio continui ad amarla incondizionatamente, lei non riuscirà più a portare avanti questo matrimonio e intende chiudere tutto.

Marina fa perdere le sue tracce: anticipazioni Un posto al sole al 14 ottobre 2022

Occhi puntati anche su Nunzio che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera, si metterà alla ricerca di uno dei migliori centri per permettere alla sua fidanzata Chiara di uscire definitivamente dal tunnel della droga.

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 10 al 14 ottobre rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Marina.

La donna annuncerà di essere in procinto di partire per il Salone nautico e quindi andrà via da Napoli per qualche giorno.

Tuttavia, in seguito ad una violenta discussione, Marina non risponderà più al cellulare e farà perdere definitivamente le sue tracce.

Un silenzio decisamente allarmante, dato che nessuno riuscirà a mettersi in contatto con la signora Giordano. Cosa sta succedendo e come mai ha fatto perdere le sue tracce di punto in bianco? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera.