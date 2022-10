Alla maggior parte dei telespettatori sembra non piacere affatto la piega che sta prendendo la nuova edizione di U&D: la puntata che è andata in onda il 3 ottobre, ad esempio, è stata quasi interamente incentrata ancora su Ida e Riccardo. Se Maria De Filippi punta forte sull'ex coppia dedicandogli intere registrazioni, quasi tutto il pubblico non ne può più di questo tira e molla e lo manifesta sui social network con commenti al vetriolo.

Aggiornamenti sulla 'coppia' di U&D

La puntata di U&D che è stata trasmessa in tv il 3 ottobre, ha proposto al pubblico a casa l'ennesimo "siparietto" tra Ida e Riccardo.

Maria De Filippi ha chiamato al centro i due ex per chiedergli di commentare la forte discussione che hanno avuto dietro le quinte la settimana precedente.

Platano e Guarnieri hanno iniziato a litigare animatamente, continuando a rinfacciarsi ciò che non è andato nel loro rapporto quando era una coppia.

La tensione, però, è stata smorzata dalle lacrime che il pugliese ha versato quando la presentatrice gli ha fatto notare che lui prende di mira tutti i nuovi corteggiatori dell'ex fidanzata, in ultimo Claudio col quale è quasi arrivato alle mani per dei semplici consigli.

Il cavaliere del Trono Over ha pianto anche quando la dama ha fatto l'elenco delle cose che gli piacciono di lui, quelle che l'hanno fatta innamorare anni fa e che fino a prima dell'estate la faceva ancora sperare in un ritorno di fiamma.

Il parere degli spettatori di U&D

Sui profili social di U&D è stata pubblicata la foto fatta ad Ida e Riccardo mentre ballavano commossi a centro studio, e ai fan è stato chiesto in quanti credono e sperano ancora in un loro ritorno in coppia.

Dando un'occhiata ai commenti presenti sotto al post Instagram dedicato a questo momento, ci si rende subito conto che la maggior parte degli spettatori è stufa di assistere a questo tira e molla, sempre lo stesso da anni.

"Che pagliacci", "Ci avete stufato", "Basta, non se ne può più", "Ma sì, rimettetevi insieme e andatevene dallo studio", "Basta repliche, vogliamo vedere puntate nuove", "Ancora? Che ridicoli", "Un incubo senza fine", "Scenetta squallida", "Questo è un amore malato", "In due non fanno mezzo adulto", "Questa storia non è romantica, ma tossica", questi sono solo alcuni dei pareri negativi che la gente a casa ha espresso sul web dopo aver assistito all'ennesimo riavvicinamento tra Platano e Guarnieri a favor di telecamera.

Tensione tra cavalieri a U&D

L'idea che Ida e Riccardo possano tornare insieme, dunque, sembra non entusiasmare particolarmente il pubblico di U&D se non per l'eventualità che diventando una coppia dovrebbero lasciare il programma mano nella mano.

La puntata che è stata trasmessa il 3 ottobre, però, è una registrazione di quasi tre settimane fa: da quel giorno, infatti, sono accadute molte cose e nulla si avvicina al tanto chiacchierato ritorno di fiamma.

Le anticipazioni delle riprese che ci sono state di recente agli Elios, fanno sapere che Platano ha respinto per l'ennesima volta il tentativo di riavvicinamento di Guarnieri, anzi ha scelto di continuare a conoscere Claudio (il cavaliere col quale il tarantino oggi ha quasi sfiorato la rissa) e poi ha accettato di uscire a cena con un altro suo ex.

Alessandro Vicinanza, infatti, ha ammesso di essere ancora innamorato di Ida ma lei, dopo un solo appuntamento lontano dai riflettori, ha detto no al ritorno perché non prova le stesse cose.

Riccardo, invece, ha cercato un nuovo dialogo con la tronista Federica (ricevendo un "due picche") e poi nient'altro perché non era presente alle ultime due registrazioni.