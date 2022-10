Una Vita chiude i battenti su Canale 5. La soap opera del primo pomeriggio di Canale 5 a breve sarà cancellata dal palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset.

Una notizia che, sicuramente, non renderà felici i numerosissimi spettatori della serie ambientata nel quartiere immaginario di Acacias 38, dove a tenere banco sono in primis le vicende della perfida Genoveva, che si ritroverà a chiedere perdono al suo ex marito Felipe.

L'appuntamento con la soap Una Vita chiude i battenti su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con la soap Una vita si avvia ormai verso le battute conclusive.

Entro il prossimo novembre su Canale 5 sarà trasmesso l'atteso finale con il quale calerà per sempre il sipario sulle vicende degli abitanti di Acacias 38.

In Spagna, infatti, hanno scelto di cancellare definitivamente la messa in onda della soap spagnola, alla luce di un calo di ascolti registrato nel corso delle ultime stagioni.

Da qui la decisione di far calare il sipario su questo prodotto, proprio come in passato era già capitato con Il Segreto: anche in questo caso infatti, di fronte agli ascolti bassi, si era scelto di stoppare il progetto e quindi cancellarlo definitivamente dal palinsesto.

Mediaset, la soap Una Vita cancellata entro novembre 2022

Una situazione del tutto differente in Italia, dove l'appuntamento con Una Vita continua a essere uno dei più seguiti della fascia pomeridiana di Canale 5.

Ogni giorno, infatti, sono più di due milioni gli spettatori che subito dopo Beautiful si collegano sulla rete ammiraglia Mediaset per seguire le vicende di Genoveva, Felipe e di tutti gli altri abitanti del quartiere spagnolo.

Ecco perché la notizia della chiusura definitiva della soap potrebbe cogliere alla sprovvista i numerosi fan italiani di Una Vita, che entro il prossimo novembre si ritroveranno a dover assistere al gran finale di sempre della serie.

Come finisce la soap Una Vita: Genoveva chiede perdono

Ma cosa succederà nel corso delle ultime puntate di Una Vita? Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Genoveva, la quale deciderà di pentirsi per tutto il male fatto ai suoi concittadini nel corso di questi anni.

In particolar modo la perfida dark lady di Acacias 38 chiederà di poter avere un nuovo confronto con il suo ex marito Felipe, al quale vorrà chiedere scusa per il male che gli ha causato durante il loro matrimonio.

Felipe parteciperà a questo incontro, ma non avrà alcuna intenzione di concedere il perdono alla sua ex moglie, e sarà pronto a voltarle le spalle e cambiare pagina definitivamente insieme a Dori, colei che diventerà a tutti gli effetti la sua nuova donna.