La soap opera Una vita è sempre più vicina all’epilogo conclusivo della sua ultima stagione su Canale 5.

Nelle puntate in onda dal 10 al 15 ottobre 2022 Lolita Casado verrà trasportata in ospedale dopo essere stata male in presenza del suocero Ramon Palacios. Intanto ben presto Aurelio Quesada perderà la vita.

Anticipazioni Una vita, fino al 15 ottobre: Pascual e Hortensia si baciano, Dori lascia Felipe

Gli spoiler degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 10 a sabato 15 ottobre, raccontano che Guillermo rimarrà colpito da un uomo durante il provino di Azucena al Teatro Real: purtroppo la fanciulla non verrà selezionata.

Intanto Liberto farà sapere a Guillermo che i giudici sono stati corrotti da Jeronimo Lopez-Saldana. La fortuna non sarà dalla parte di Azucena, dato che avrà un incidente durante la seconda esibizione concessa dal teatro.

Nel frattempo Pascual non riuscirà ad avvicinarsi a Hortensia, dopo essere stato spronato da Inma. A proposito della sorella di Rosina, non appena la sua richiesta per il brevetto del manico pulitore verrà accolta non avrà più problemi economici in famiglia. In seguito si assisterà a un bacio tra la madre di Azucena e Pascual.

Intanto Felipe metterà fine alla relazione con l’infermiera Dori, quando gli dirà di non voler rinunciare ai suoi progetti professionali. A cercare di far riconciliare l’avvocato e la sua nuova fiamma sarà Casilda: il tentativo della domestica non darà i suoi frutti, infatti Dori lascerà Alvarez Hermoso in maniera definitiva.

Lolita ha un malore, Aurelio perde la vita

Nel contempo Aurelio rinuncerà a eliminare Genoveva proprio quando sarà in procinto di farlo: a evitare il peggio ci penserà il maggiordomo Marcelo, riuscendo a far ragionare il suo padrone. Successivamente Quesada dopo aver minacciato Lolita costringerà Ramon a eliminare David, che intanto sarà pronto a lasciare Acacias 38 con Valeria.

Ma Exposito verrà sequestrato da Bautista e da uno scagnozzo in presenza della sua amata: in tutto questo ci sarà anche lo zampino di Fidel.

Lolita, appena Valeria le dirà che il poliziotto è uno dei rapitori del suo fidanzato, non perderà tempo per avvisare il suocero, facendolo rimanere sconvolto. A questo punto Ramon si accorderà con Fidel per raccontare una falsa versione a Lolita.

Quest’ultima - dopo aver pedinato Fidel - giungerà nel rifugio in cui viene tenuto prigioniero David e sorprenderà il suocero con la pistola in mano. A sorpresa si sentirà un colpo e Lolita avrà un attacco di panico quando apprenderà che Palacios era deciso a sbarazzarsi di David. Mentre Ramon porterà la nuora in ospedale, Fidel libererà Exposito, il quale in cambio dovrà mantenere il silenzio sull’accaduto.

Mentre Marcello e Luxdivina presteranno soccorso a Genoveva colpita da un malore improvviso, Rodrigo attirerà Aurelio nei suoi laboratori e, dopo averlo stordito, gli dice che lo farà fuori utilizzando il suo gas.

Luzdivina quando Ignacio le dirà che Salmeron ha perso il bambino che aspettava, gli farà vedere l’album che la donna aveva nascosto.

Aurelio invece appiccherà un incendio, che però segnerà la sua fine. Infine Rodrigo dopo essersi sbarazzato di Quesada, augurerà a Valeria di essere felice, mentre Marcelo deciderà di non lavorare al servizio di Genoveva a seguito della scomparsa del suo padrone.