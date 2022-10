Cosa succede nel gran finale della soap Una Vita? Le anticipazioni riguardanti le ultime puntate di sempre della seguitissima soap opera spagnola in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Genoveva Salmeron, la quale dopo tante cattiverie fatte nei confronti delle persone a lei care, arriverà a pentirsi.

Occhi puntati anche sul ritorno in scena di Leonor: la donna, dopo un lungo periodo trascorso lontana da Acacias 38, ricomparirà di nuovo nel quartiere spagnolo che le ha dato i natali per riabbracciare le persone a lei care.

Genoveva chiede perdono e si pente: come finisce Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate di sempre della soap opera Una vita rivelano che una delle protagoniste indiscusse anche nel finale di sempre, sarà la dark lady Genoveva.

Dopo averne fatte di tutti i colori nei confronti del suo ormai ex marito Felipe, ecco che la dark lady di Acacias 38 deciderà di pentirsi e di chiedere scusa alla persona alla quale, più di tutte le altre, ha fatto del male nel corso degli anni.

Trattasi dell'avvocato Felipe, con il quale è stata sposata per diversi anni: un matrimonio che non è mai stato incentrato sul vero amore bensì su inganni e misfatti.

Tuttavia, nel finale di sempre della soap opera spagnola in onda su Canale 5, ecco che Felipe verrà convocato a casa dalla sua ex moglie.

Il pentimento di Genoveva con Felipe: anticipazioni Una Vita ultime puntate

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: tra i due ci sarà un intenso confronto, durante il quale Genoveva chiederà ufficialmente perdono al suo ex marito per tutto il male fatto.

Le anticipazioni delle ultime puntate di Una Vita rivelano che, il pentimento della dark lady di Acacias 38, lascerà senza parole l'avvocato il quale non potrà fare a meno di essere colpito dalle parole della sua ex moglie.

Peccato, però, che nonostante la richiesta di perdono da parte della dark lady, Felipe non potrà porgere l'altra guancia e non riuscirà a passare sopra a tutto il male che gli ha fatto nel corso di questi anni.

Il ritorno di Leonor nel finale: anticipazioni Una Vita ultime puntate

E poi ancora, le anticipazioni sul gran finale di sempre della soap opera Una Vita in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Leonor.

La scrittrice progressista, dopo essersi allontanata da Acacias 38 per iniziare una nuova vita e per inseguire i suoi sogni professionali, si ritroverà a mettere piede di nuovo in quartiere.

Una presenza che non passerà inosservata: un ritorno illustre che si concretizzerà nelle ultime puntate della serie iberica, in onda durante il mese di novembre in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia Mediaset.