La soap opera spagnola Una vita che tra qualche settimana chiuderà i battenti anche in Italia, prosegue la sua messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Dagli spoiler degli episodi dal 17 al 22 ottobre 2022 si evince che David Exposito (Aleix Rengel Meca) lascerà Acacias 38 con Valeria Cardenas (Roser Tapias), dopo aver rischiato la vita per colpa di Fidel Soria (Alejandro Sigüenza) e Ramon Palacios (Juanma Navas). Rosina Rubio (Sandra Marchena) invece scoprirà la liasion amorosa tra Hortensia (Amaia Lizarralde) e Pascual Sacristán (Octavi Pujades), tendendo una trappola alla sorella.

Anticipazioni Una vita, al 22/10: Felipe preoccupato per Dori, Rosina scopre la relazione tra Hortensia e Pascual

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 17 a sabato 22 ottobre, David dopo essere stato liberato da Fidel e Ramon, sarà felice di rifarsi una vita al fianco di Valeria negli Stati Uniti. Intanto Felipe non la prenderà bene, quando Dori gli dirà di essere stato l’oggetto dei suoi studi: l’avvocato però non nasconderà la sua preoccupazione per l’infermiera, quando la stessa avrà dei capogiri. Alvarez Hermoso sceglierà di far rimanere Dori in soffitta, fino a quando non avrà finito la sua tesi.

Pascual non sarà d’accordo con Hortensia, nell’istante in cui lo inviterà a non far venire alla luce la loro relazione segreta: a beccare la coppia sarà Rosina.

Lolita chiede spiegazioni a Fidel, Guillermo disperato

Lolita, dopo essere uscita dall’ospedale, comincerà a sottoporre a un interrogatorio il suocero e Fidel, senza ricevere alcuna risposta. Nel contempo Marcelo sarà deciso ad andarsene via dal quartiere iberico a seguito del funerale di Aurelio, anche se Genoveva cercherà di fargli cambiare idea.

Il maggiordomo tornerà sui suoi passi, per merito di Luzdivina. A proposito di Salmeron, non sarà affatto amareggiata per la perdita del marito. Nel contempo Guillermo dopo aver capito che a Inma manca molto la sua terra, organizzerà con l’aiuto dei vicini la replica di una festa tradizionale valenciana ad Acacias 38 facendola emozionare.

Fidel purtroppo continuerà a essere deciso a portare avanti la sua vendetta contro gli anarchici: Lolita affronterà il poliziotto chiedendogli delle spiegazioni, quando suo suocero le dirà che è coinvolto in operazioni pericolose. Maruxina sarà ancora più furiosa con Ignacio, quando il diretto interessato sarà pronto a traslocare con Alodia nella nuova casa. Finalmente David e Valeria partiranno, mentre Jacinto apprenderà che i cittadini vogliono che sia lui il nuovo sindaco. Per concludere Guillermo cadrà nella disperazione totale, non appena Azucena gli dirà che farà un provino per una compagnia di ballo di Parigi.