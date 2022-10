Sono parole pungenti quelle che Anna Tedesco ha rivolto ai due protagonisti indiscussi di Uomini e donne. Al blogger Pugnaloni che le ha chiesto cosa pensa della "coppia" Ida-Riccardo, l'ex dama ha fatto sapere che non crede più a quello che dicono e che Platano sarebbe solo interessata alle sponsorizzazioni. Frecciatina anche a Gianni Sperti, che userebbe due pesi e due misure nel criticare i personaggi del parterre.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Dopo Veronica Ursida, un'altra storica dama di Uomini e Donne ha rilasciato un'intervista piuttosto pungente sugli ex colleghi di parterre.

Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha fatto una chiacchierata con Anna Tedesco, la bionda abruzzese che per oltre due anni è stata protagonista del Trono Over e antagonista di Gemma Galgani.

Visto che manca da un po' di tempo dalla televisione, la donna ha commentato con decisione i comportamenti dei personaggi che sono nel cast del dating-show da svariate edizioni.

Quando le è stato chiesto un parere su Ida e Riccardo, l'ex volto del programma di Canale 5 ha sentenziato: "Loro sono una telenovela fatta male, quello che pensa l'80% dei telespettatori. Sono diventati ripetitivi e poco credibili. Propongono sempre la solita solfa. Hanno stancato".

La frecciatina a Ida di Uomini e Donne

Anna, dunque, concorda con quell'ampia fetta di pubblico che non ce la fa più ad assistere sempre ai soliti siparietti tra Ida e Riccardo, intere puntate dedicate a loro discussioni su questioni passate e mai un riavvicinamento concreto.

"Loro ci prendono in giro, soprattutto lei che ha un tornaconto di televendite sui social, dove la chiamano Ida sconto 10%", ha aggiunto Tedesco nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 22 ottobre.

L'ex dama di Uomini e Donne, dunque, ha punzecchiato Platano sulle sponsorizzazioni che fa su Instagram a prodotti di vario genere, dai trucchi all'abbigliamento; secondo l'abruzzese, l'ex collega starebbe sfruttando la risonanza mediatica che ha il suo tira e molla con Guarnieri per guadagnarci sia in termini di visibilità che in quelli prettamente economici.

Nel commentare duramente l'attuale "regina" del Trono Over, Anna ha voluto lanciare una frecciatina velenosa all'opinionista che per anni l'ha accusata di partecipare al dating-show solo per notorietà.

L'affondo all'opinionista di Uomini e Donne

"Gianni Sperti mi ha fatto un processo per una foto nel negozio di Marcello e poi alla sua pupilla non dice nulla, vergogna", ha sbottato Anna nell'intervista che da qualche ora sta facendo il giro della rete.

L'ex dama del Trono Over non ha dimenticato le cose poco carine che l'opinionista ha detto sul suo conto quando era ancora nel cast, soprattutto perché sembra usare due pesi e due misure in base alla simpatia che un personaggio gli suscita rispetto ad un altro.

Anche su Armando Incarnato l'abruzzese ha avuto parole pungenti infatti, Tedesco ha detto che lo considera antico sia nei pensieri che nei comportamenti poco galanti e a tratti aggressivi che ha con le signore del parterre. Secondo la donna, inoltre, il cavaliere che da oltre 5 anni è nel cast del programma di Maria De Filippi, sarebbe anche un bel po' pettegolo perché si insinuerebbe in tante situazioni che non lo riguardano in prima persona.

In merito ad un eventuale ritorno in trasmissione per cercare l'amore (visto che attualmente è single), Anna ha detto che lo farebbe solo se vedesse un signore interessante per il quale varrebbe la pena rimettersi in discussione dopo un'assenza così lunga dal piccolo schermo.