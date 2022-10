Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Mina Settembre, nella quarta puntata, che andrà in onda domenica 23 ottobre su Rai 1 in prima serata alle 21 e 25, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Mina non dirà a Giulia di aver scoperto che ha una relazione con Domenico e continuerà le sue sedute. Intanto, Titti e Max si incontreranno casualmente e l'uomo inizierà a pensare di essere lui il padre che la donna porta in grembo.

Poco dopo, Mina deciderà di fare un viaggio alla volta di Taranto in compagnia di Domenico, in quanto i due dovranno scoprire cosa nasconde il tuttofare del consultorio.

Inoltre, in questa situazione i due si avvicineranno, ma il ginecologo non sarà a conoscenza del fatto che l'assistente sociale ha mentito a Giulia.

Mina non dirà a Giulia di aver scoperto che ha una relazione con Domenico

Nella quarta puntata di Mina Settembre che andrà in onda domenica 23 ottobre su Rai 1, la protagonista interpretata da Serena Rossi si imbatterà in una situazione molto complicata che vedrà coinvolta Angioletta. In particolare, quest'ultima è una ragazzina che ha dei problemi d'identità di genere e a causa di ciò la sua vita sta diventando impossibile.

Nel frattempo, Titti e Max avranno un incontro casuale. In questa circostanza, il ragazzo scoprirà che la donna è in dolce attesa e capirà che proprio lui potrebbe essere il padre del bambino che Titti porta in grembo.

Poco dopo, per Mina la sua situazione sentimentale diventerà del tutto insostenibile in quanto, da un lato ci sarà Domenico e dall'altro la sua psicologa Giulia. I due hanno intrapreso una relazione e la protagonista non avrà il coraggio di dire alla psicologa che Domenico è l'uomo di cui lei è innamorato. Quindi, Mina proseguirà con le sedute senza svelare alla donna di aver scoperto che lei e il ginecologo hanno una relazione.

Mina e Domenico si avvicineranno durante il viaggio a Taranto

Successivamente, nel secondo episodio di Mina Settembre, il tuttofare del consultorio in cui lavora Mina subirà un infortunio e dovrà subire un'operazione. Proprio in questa occasione, la protagonista verrà a sapere che l'uomo non è in possesso dei documenti. Infatti, l'identità dell'uomo sarà ancora un mistero.

Proprio per questo motivo, l'assistente sociale deciderà di aiutarlo e farà di tutto per evitare che il tuttofare abbia dei problemi burocratici.

Intanto, Mina deciderà di imbarcarsi alla volta di Taranto in compagnia di Domenico, in quanto i due dovranno cercare di scoprire cosa nasconde il tuttofare del consultorio. Durante questo viaggio, i due si avvicineranno, ma il ginecologo non sarà a conoscenza che l'assistente sociale ha mentito a Giulia.