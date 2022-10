Cosa succederà nelle ultime puntate di Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi? I colpi di scena non mancheranno e per la coppia composta da Francesco Demir e l'affascinante giornalista Viola, potrebbe giungere il momento della resa dei conti finale.

La protagonista comincerà ad essere in crisi in merito al suo rapporto con Raniero e quindi Francesco Demir potrebbe cogliere la palla al balzo per uscire allo scoperto con i suoi sentimenti.

Viola in crisi con Raniero nelle ultime puntate di Viola come il mare

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le ultime puntate di Viola come il mare in onda su Canale 5 rivelano che la giornalista interpretata da Francesca Chillemi, comincerà a sentirsi sotto pressione dopo la proposta del tutto inaspettata di Raniero.

L'uomo, infatti, chiederà a Viola di dare una svolta a questo loro rapporto, motivo per il quale vuole andare a convivere assieme alla donna.

Una proposta inaspettata che finirà per mettere in crisi le certezze di Viola: la giornalista non si sentirà pronta al 100% nel fare questo passo con Raniero.

Demir potrebbe confessare il suo amore a Viola nelle ultime puntate di Viola come il mare

Ed è qui che potrebbe entrare in azione Francesco Demir: nelle ultime puntate di Viola come il mare, l'ispettore (interpretato da Can Yaman) potrebbe prendere in mano le redini della situazione e confessare finalmente il suo amore alla giornalista.

Non si esclude, quindi, che Demir possa rivelare a Viola di essersi innamorato di lei, chiedendole così di archiviare la sua relazione con Raniero.

Un colpo di scena finale, dopo che i due si sono punzecchiati e "pericolosamente avvicinati" nel corso di queste settimane.

Gli ascolti di Viola come il mare con Can Yaman

In attesa di scoprire se trionferà l'amore nelle ultime puntate della fiction tra Demir e Viola, gli ascolti di queste prime puntate trasmesse su Canale 5 si sono stabilizzate su una media di circa 2,8 milioni di spettatori a settimana, pari a uno share del 17%.

Numeri positivi, anche se la fiction non ha mai registrato un vero record dal punto di vista Auditel.

Tuttavia in casa Mediaset paiono lo stesso soddisfatti, dato che la fiction sta registrando ottimi numeri anche in streaming su Mediaset Infinity, a conferma del fatto che sono tanti gli spettatori che la rivedono in un secondo momento.

Alla luce di questi discreti risultati tra tv e streaming online, è stata già annunciata la seconda stagione di Viola come il mare: le puntate sono in fase di scrittura ma, per vederla in onda, bisognerà attendere un po' di tempo.