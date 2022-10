Cosa succederà nella puntata di Uomini e donne del 20 ottobre? Le anticipazioni sul talk show di Maria De Filippi rivelano che si continuerà a parlare del triangolo che vede protagonisti Ida, Roberta e Alessandro.

Dopo che il cavaliere si è dichiarato apertamente alla sua ex fidanzata Ida Platano, in studio non mancheranno le discussioni polemiche e Roberta non potrà fare a meno di "sbottare".

Spazio anche alle vicende di Gemma Galgani che, in questo nuovo appuntamento con il talk show, si ritroverà a fare i conti con l'ennesima delusione sentimentale.

Ida, Roberta e Alessandro protagonisti: anticipazioni Uomini e donne 20 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di U&D del 20 ottobre 2022 rivelano che per Alessandro e Roberta arriverà il momento della "resa dei conti".

Il cavaliere ha scelto di troncare la loro frequentazione e si è dichiarato nuovamente alla sua ex Ida Platano, confessando di non averla mai dimenticata e di essere ancora fortemente attratto da lei.

In un primo momento Ida ha preferito non sbilanciarsi e non credere alle parole di Alessandro poi, però, nel corso della puntata trasmessa questo pomeriggio, la dama siciliana cambierà idea.

Gli spoiler di Uomini e donne rivelano che Ida accetterà di dare una nuova chance ad Alessandro, colpita da questa dichiarazione d'amore del tutto inaspettata, che la lascerà senza parole.

Roberta sbotta con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne 20/10

Di conseguenza, Ida e Alessandro accetteranno di rimettersi in gioco e di provare così a rimettere insieme i cocci della loro relazione, provando a fare una nuova esterna insieme, lontani dalle telecamere.

Ovviamente, tale situazione scatenerà l'ira in studio di Roberta Di Padua: le anticipazioni di Uomini e donne del 20 ottobre rivelano che la dama sbotterà furiosamente e non potrà fare a meno di ammettere di essersi sentita presa in giro da Alessandro.

Fino a pochi giorni fa, infatti, Alessandro sosteneva di essersi lasciato alle spalle la sua relazione con Ida e di essere pronto a voltare pagina definitivamente, ma alla fine così non è stato.

Gemma ancora delusa: anticipazioni Uomini e donne del 20 ottobre

In attesa di scoprire se questo ritorno di fiamma tra Ida e Alessandro darà i frutti sperati, le anticipazioni della nuova puntata di U&D del 20 ottobre 2022, rivelano che si tornerà a parlare anche di Gemma Galgani.

La dama torinese ha scelto di corteggiare il cavaliere Roberto e pare che, nel loro incontro fuori dallo studio, sia riuscito a stuzzicarlo e coinvolgerlo.

Insomma, Gemma credeva di aver fatto breccia nel cuore del cavaliere ma in studio ha dovuto fare i conti con l'ennesima delusione.

Roberto ha scelto di conoscere anche altre protagoniste del parterre over e quindi non ha voluto concedere l'esclusiva alla dama torinese.