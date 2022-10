Proseguono gli appuntamenti con Il Paradiso delle signore su Rai 1. Nelle prossime puntate, grande attenzione sarà rivolta nei confronti di Maria. In particolare, la Puglisi si sta facendo notare da Matilde e dalla Contessa Adelaide per i suoi disegni, tanto che la Frigerio ha deciso di affidargli il compito di disegnare un vestito per il debutto in società della baronessina Foppa. Le anticipazioni ci rivelano che Maria, con il suo disegno, farà un grande successo e riceverà i complimenti della Frigerio. Le doti della Puglisi come stilista saranno sempre più evidenti e Flora inizierà a temerla.

Trama Il Paradiso delle signore del 21 ottobre: Flora inizia temere Maria

Gli sforzi di Maria per emergere come stilista verranno premiati. La ragazza infatti, vedrà i suoi sforzi riconosciti dalla grande soddisfazione della cliente. Flora sa che Adelaide non vede l'ora di farla fuori dal Paradiso e che in ciò ha trovato come alleata Matilde. La Ravasi inizierà dunque a temere che presto Maria possa sostituirla nel ruolo di stilista in atelier. Intanto, Irene prenderà a cuore la situazione di Clara, nonostante tra le due non ci sia mai stato un buon rapporto. Appreso che la Boscolo potrebbe essere rispedita al suo paese, Irene deciderà di ospitarla in casa con le altre ragazze.

Per Alfredo questa situazione potrebbe trasformarsi in qualcosa per lui favorevole.

Perico infatti, vorrà che Clara lo aiuti a conquistare Irene, visto che le due diventeranno coinquiline. In questo modo, La Boscolo potrebbe sdebitarsi con Alfredo che è stato l'unico a coprirla durante il suo alloggio di fortuna in magazzino.

Anticipazioni Il Paradiso, puntata 21/10: la relazione tra Ezio e Veronica viene a galla

Veronica ha commesso il grande errore di raccontare ad un giornalista della sua relazione con Ezio, mettendo in pericolo entrambi. I due infatti, con la loro convivenza, stanno andando contro la legge in quanto Ezio risulta ancora essere il marito di Gloria.

Marco tenterà di salvare la situazione parlando con il giornalista, affinché non pubblichi la notizia che la Zanatta gli ha rivelato. Il tentativo di Marco però andrà in fumo e la storia tra Ezio e Veronica finirà per essere pubblicata sulla copertina di un giornale.

Vittorio invece, continuerà a cercare di ottenere il perdono di Matilde dopo aver rubato una sua frase per lo slogan di uno spot. La Frigerio riceverà una lettera da parte del direttore Conti. Le parole di Vittorio potrebbero convincere Matilde a sotterrare l'ascia di guerra. L'ex di Marta deciderà in un secondo momento di invitare a cena la cognata di Marco, in modo tale da poter conoscere meglio la donna che lo ha tanto colpito.