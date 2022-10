Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore saranno ricche di colpi di scena. A tal proposito, le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Rai 1 rivelano che Anna e Salvatore si lasceranno. Nel dettaglio, il giovane Amato rinuncerà a sua moglie, dopo che Quinto tornerà a Milano. Nel frattempo, Giulia Vecchio, che presta il volto alla contabile del negozio, lascerà il cast della fiction, per dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Imbriani, pertanto, andrà via con Reggiani e Irene. Salvo, quindi, resterà solo ma, per riprendersi, vorrà andare a Londra.

Il Paradiso delle signore, trame: Anna e Salvatore si lasciano

Salvatore non passerà bei momenti. Il ritorno di Quinto a Milano porterà scompiglio nella vita del barista e il suo matrimonio con Anna subirà uno scossone. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che, nel momento in cui Amato si accorgerà del feeling fra sua moglie e il suo primo marito, il figlio di Agnese farà un passo indietro. Nel dettaglio, Salvo rinuncerà alla consorte, in modo da permettere a Imbriani, di tornare a essere felice con l'ex magazziniere del negozio. Pertanto, Anna e Salvatore si lasceranno.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Anna va via con Quinto, Salvatore resta solo

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano quello che accadrà ai coniugi Amato. In particolar modo, Anna andrà via e si trasferirà altrove, insieme a Quinto e alla piccola Irene. Pertanto, Giulia Vecchio, che presta il volto alla contabile del negozio di moda, lascerà il cast della fiction di Rai 1, per dedicarsi ad altri progetti lavorativi.

Nel momento in cui la figlia di Caterina andrà via, Salvatore rimarrà nel capoluogo lombardo da solo e cercherà di superare il momento difficile.

Il Paradiso delle signore, prossimi episodi: Salvatore vuole andare a Londra

Per riprendersi, Salvatore vorrà cambiare aria e riterrà opportuno allontanarsi da Milano. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che il giovane Amato vorrà andare a Londra, dove si trovano sua sorella Tina, suo cognato Sandro e sua mamma Agnese.

Al momento, non è ancora chiaro se il barista andrà all'estero o se cambierà idea. Nei recenti episodi della fiction di Rai 1, il socio di Marcello aveva avuto un avvicinamento con Elvira, la nuova Venere del negozio. Inoltre, la coppia aveva anche vinto una gara di ballo, dimostrando di avere un particolare affiatamento. Gallo, quindi, potrebbe aiutare Salvatore Amato a superare il momento difficile, dopo la rottura con Anna.