Il percorso di Federica Aversano a Uomini e Donne è iniziato un mese e mezzo fa, quindi la ragazza ha fatto un primo bilancio in un'intervista pubblicata dal magazine della trasmissione. Quando le è stato chiesto in quale dama del parterre si ritrova di più caratterialmente, la napoletana ha fatto il nome di Roberta, istintiva e diretta come lei. Frecciatina bonaria, invece, a Gemma per le tante sfortune amorose nelle quali incappa da oltre 13 anni.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

La scelta di Federica è ancora lontana, ma il magazine di Uomini e donne ha voluto interpellarla anche sulla prima parte del suo percorso da tronista, quello che ha iniziato a metà settembre.

Il ruolo che la ragazza ricopre da meno di due mesi, è molto diverso da quello con il quale ha esordito nel cast del dating-show un anno fa, ovvero quello di corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Oggi Aversano è una protagonista del Trono Classico e spetterà a lei decidere con quale dei giovani che sta frequentando iniziare una storia d'amore lontano dai riflettori, sempre che tra i suoi spasimanti ci sia qualcuno che le farà davvero perdere la testa.

Attualmente la napoletana non si è ancora innamorata di nessuno, ma i telespettatori hanno notato che starebbe iniziando a provare un trasporto per Federico, il romano col quale ha cominciato a uscire in esterna da poche settimane.

I pareri sulle senior di Uomini e Donne

Federica ha risposto anche ad alcune domande sul personaggi con i quali condivide lo studio, principalmente le dame del parterre del Trono Over.

Quando le è stato chiesto in quale protagonista di Uomini e Donne senior si ritrova di più caratterialmente parlando, la tronista ha fatto sapere: "In futuro mi rivedo in Roberta.

Bella dritta, coerente e sincera. Potrei diventare come lei".

"Abbiamo le stesse fragilità, quando parla del figlio la capisco e anche nelle difficoltà di trovare l'uomo giusto. La trovo una persona pratica e concreta. La penso come lei su molte cose", ha concluso Aversano nell'intervista che i siti di Gossip stanno riportando in questi giorni.

Se a Di Padua vorrebbe assomigliare volentieri, è ad un altro volto storico del dating-show che la ragazza preferirebbe non essere mai accostata.

"Spero non in Gemma. Lei è dolce e carina, ma troppo sfortunata in amore", ha detto la napoletana senza alcuna cattiveria nei confronti di Galgani.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 24 ottobre

I protagonisti di Uomini e Donne sono al centro dell'attenzione mediatica anche per le cose che sono accadute durante la registrazione del 24 ottobre.

Chi ha assistito alle riprese di lunedì pomeriggio, ha raccontato che in studio è successo di tutto tra i personaggi del Trono Over.

Riccardo ha ripreso a sentire e vedere Gloria, e questa notizia ha fatto scattare in Ida una forte gelosia.

Prima di rifugiarsi nel backstage tra le lacrime, la parrucchiera ha accusato l'ex fidanzato di volerla fare soffrire a tutti i costi.

Al centro della puntata anche Alessandro, con il quale Platano si sta frequentando da settimane e che non ha avuto reazioni nel vederla piangere per Guarnieri.

In tanti si sono esposti per far ammettere alla dama e al cavaliere che si amano ancora, ma non ci sono riusciti perché il pugliese non intende tornare in coppia con colei che l'ha rifiutato più volte nell'ultimo periodo.

Martedì 25 ottobre è prevista un'altra registrazione e in serata trapeleranno tutte le anticipazioni. I fan sono curiosi di scoprire cosa è accaduto tra Ida e Riccardo nelle scorse ore, ovvero dopo che lei gli ha fatto una scenata di gelosia per Gloria.