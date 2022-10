Che tra Tina Cipollari e Federica Aversano non ci sia simpatia, è chiaro sin dal periodo in cui la ragazza era una corteggiatrice di Matteo Ranieri a Uomini e donne. Oggi è stata promossa al ruolo di tronista, ma continua a non convincere l'opinionista, che in una recente intervista ha auspicato che il percorso della 28enne si concluderà senza lieto fine, perché lei sarebbe troppo esigente con i corteggiatori. Parole distensive, invece, le ha avute per l'ormai ex antagonista Gemma Galgani.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Il magazine del dating show, dunque ha interpellato Tina sui temi caldi di questo periodo, come il percorso dei nuovi tronisti e i comportamenti dei veterani del Trono Over.

Quando le è stato chiesto di fare i nomi di chi le ispira simpatia del cast 2022/2023, l'opinionista ha ironizzato: "Faccio prima a dirle che di lei (Federica, ndr) non mi convince proprio niente".

Cipollari non ha usato filtri nello spiegare che la ragazza, che dallo scorso settembre sta cercando l'amore davanti alle telecamere, non le piace affatto per l'atteggiamento di superiorità che avrebbe con i suoi spasimanti.

Le stoccate della vamp di Uomini e Donne

"Non mi piace come si pone nei confronti dei suoi corteggiatori. Mi sembra una ragazza alla ricerca dell’uomo impossibile. Non sa nemmeno quello che vuole veramente" ha aggiunto Tina sempre in merito al primo mese da tronista di Federica.

L'opinionista di Uomini e Donne ha proseguito dicendo che, secondo lei, Federica non sarebbe interessata a nessuno dei ragazzi con i quali sta uscendo in esterna in questo periodo: "Se continua con questo atteggiamento resterà con un pugno di mosche in mano".

La bionda vamp ha quindi confermato di non nutrire una particolare simpatia nei confronti della tronista che in queste settimane ha catturato l'attenzione di un bel po' di uomini del cast: oltre a Riccardo Guarnieri (che si è rifiutato di sedersi con i giovani spasimanti della tronista), anche il cavaliere Giuseppe è rimasto "stregato" dalla 28enne e per conoscerla ha rinunciato al posto fisso nel parterre.

Il tentativo di pace con Gemma fuori da Uomini e Donne

Nell'intervista Tina ha commentato anche i percorsi di tre discusse dame del cast.

Le è stato chiesto con chi tra Gemma, Roberta e Ida farebbe volentieri un aperitivo lontano dagli studi dove si registra la trasmissione.

L'opinionista non ci ha pensato troppo su e ha risposto Galgani: "Sceglierei lei perché è l'unica che può darmi consigli sull'amore e su come tenersi un uomo".

Questa di Cipollari era chiaramente una battuta riferita alle tante sfortune amorose nelle quali incappa Gemma da anni, l'ultima in ordine di tempo quella col signor Roberto. Dopo essersi frequentati per qualche settimana in modo "aperto" (il cavaliere ha sempre precisato che intendeva uscire anche con altre persone, non solo con la 72enne), l'ormai ex regina del Trono Over è stata lasciata per incompatibilità caratteriale.

Durante la registrazione che c'è stata giovedì scorso, però, Maria De Filippi ha presentato a Gemma un nuovo corteggiatore e sebbene Tina abbia espresso molte perplessità, lei l'ha tenuto.