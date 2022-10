Gemma Galgani finisce nel mirino del suo ex fidanzato Giorgio Manetti. La dama di Uomini e donne trono over continua ad essere al centro dell'attenzione e, sebbene stia portando avanti il suo percorso nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, non mancato mai le frecciatine da parte dei suoi detrattori.

Tra questi vi è sicuramente il cavaliere toscano Giorgio che, già in passato, aveva duramente sbottato contro la sua ex compagna, mettendo in discussione la credibilità e la sua voglia di cercare per davvero un principe azzurro in trasmissione.

Gemma Galgani ancora al centro della scena a Uomini e donne

Nel dettaglio, Gemma continua ad essere uno dei volti più bersagliati del programma di Maria De Filippi. Presente in studio da ben 13 anni, la dama torinese è costantemente al centro degli attacchi di Tina Cipollari, la quale non perde occasione per evidenziare quelle che sarebbero le incongruenze del percorso sentimentale di Gemma in studio.

Eppure, nonostante le critiche e gli attacchi che le vengono mossi, la dama continua a portare avanti il suo percorso, costantemente alla ricerca del suo principe azzurro.

Qualche anno fa sembrava che la situazione stesse assumendo una piega del tutto inaspettata quando c'è stato un avvicinamento con Giorgio Manetti.

Il duro attacco di Giorgio contro la sua ex Gemma Galgani

I due sembravano essere pronti a lasciare insieme la trasmissione di Canale 5, fino a quando non c'è stato un dietrofront di Gemma Galgani, che ha letteralmente spiazzato il pubblico, salvo poi pentirsene amaramente.

Ebbene, a distanza di un po' di tempo da quella storia d'amore ormai naufragata, Giorgio Manetti sembra avere ancora il dente avvelenato nei confronti della dama di Uomini e donne trono over.

In una recente intervista concessa al settimanale "Nuovo" diretto da Riccardo Signoretti, ecco che Giorgio è tornato a parlare del percorso di Gemma in tv, lanciando delle frecciatine al vetriolo che non passeranno inosservate.

'Resterai zitella a vita', sbotta Giorgio contro la dama Gemma di Uomini e donne

"Ti sei giocata il mio amore: resterai zitella a vita", ha sbottato Giorgio Manetti contro la sua ex Gemma Galgani.

Dichiarazioni che, questa volta, potrebbero portare Gemma a replicare: dopo queste costanti frecciatine di Giorgio, ci sarà un confronto in studio nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne 2022?

Del resto, dopo il ritorno della dama Roberta Di Padua e quello di Riccardo Guarnieri in seguito ad un periodo di assenza, non si esclude che anche il cavaliere fiorentino possa rimettere piede in trasmissione per un confronto diretto con la dama torinese.