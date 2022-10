A circa 20 giorni dall'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip, Edoardo è sicuramente il concorrente più desiderato e ambito. Il ragazzo, infatti, ha smosso qualcosa sia in Antonella che in Alberto, entrambi interessati a lui, ma non ricambiati in egual modo. Se De Pisis va in crisi dopo un bacio a stampo di Donnamaria, l'influencer fa la difficile e schiva i tentativi di avvicinamento del romano. I fan sognano già la formazione della coppia ribattezzata "donnalisi".

Amore nell'aria al Grande Fratello Vip

Tra Antonella ed Edoardo sta accadendo qualcosa: sono giorni, infatti, che gli spettatori del Grande Fratello Vip assistono ad abbracci super calorosi, ad ammiccamenti e a provocazioni a distanza tra i due.

La sera del 6 ottobre, poi, Donnamaria è quasi riuscito a rubare un bacio sulle labbra alla diffidente Fiordelisi: le telecamere del reality show, infatti, hanno sorpreso i ragazzi avvinghiati sul divano e intenti a scambiarsi coccole e parole dolci.

Il romano ha stuzzicato la compagna d'avventura dicendole di aver volontariamente ballato per tutta la sera con le altre donne del cast, lei ha confermato e si allontanata in modo giocoso.

"Tanto non ti voglio baciare" ha ribattuto il ragazzo la notte scorsa dopo essersi lasciato andare a lunghe effusioni con la 24enne.

Il parere del pubblico del Grande Fratello Vip

Fino a ora, però, un bacio non c'è ancora stato e i fan si chiedono quando Antonella si lascerà andare e scioglierà tutti i dubbi che dice di avere sull'interesse di Edoardo nei suoi confronti.

"Sono bellissimi e lei ci sta sotto come lui", "Due scemi", "Le ha appena detto che può anche fare la cretina, ma poi deve sempre tornare a casa", "L'abbiamo perso", questi sono solo alcuni dei commenti che gli spettatori del Grande Fratello Vip hanno fatto sui social network alla scena del quasi bacio tra Donnamaria e Fiordelisi, la coppia che in rete è stata ribattezzata con l'hashtag "donnalisi".

I due si piacciono, ma l'influencer tiene il freno a mano tirato per paura di incappare in una delusione. Vedere il romano fare il "provolone" con molti altri concorrenti (uomini e donne indistintamente) non piace alla 24enne, che vorrebbe l'esclusiva anche se si parla di una conoscenza di appena due settimane.

Il crollo di De Pisis al Grande Fratello Vip

Edoardo, però, non piace soltanto ad Antonella.

Anche Alberto ha ammesso di avere un trasporto emotivo per il coinquilino, ma è consapevole del fatto che quasi certamente non è ricambiato: "Mi piace, ma non voglio indagare sul suo orientamento".

Donnamaria, però, continua a provocare De Pisis, come quando l'altra sera gli si è avvicinato e gli ha dato un tenero bacio sulle labbra davanti al gruppo.

L'ex fidanzato di Taylor Mega si è chiuso in se stesso e non ha voluto affrontare un argomento che sicuramente non lo sta facendo stare bene.

Amaurys ha provato a far restare il giovane coi piedi per terra dicendogli che dovrebbe farsi passare la cotta che ha perché quasi certamente prenderà un palo, mentre Antonino ha un po' criticato Edoardo per l'atteggiamento provocatorio che ha con Alberto tutto il giorno.

Chissà se Alfonso Signorini indagherà su questo "triangolo" e sulle reali intenzioni di Donnamaria che, fino a prova contraria, ha ammesso di aver preso una sbandata per Antonella e sta facendo di tutto pur di farla cedere al suo "asfissiante" corteggiamento.

Giovedì 6 ottobre ci sarà una nuova diretta del reality show e una delle tematiche della serata dovrebbe essere proprio lo sbocciare dei primi sentimenti nella casa più spiata d'Italia.