Gianni Sperti traccia un bilancio dopo le prime settimane di messa in onda di Uomini e donne 2022/2023. Lo storico opinionista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi ha ammesso di essere rimasto particolarmente colpito dal nuovo tronista Federico Nicotera, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Al contrario invece, per quanto riguarda il trono over, Gianni ha ammesso di non avere affatto fiducia nei confronti di Armando Incarnato, col quale non uscirebbe neppure per fare un semplice aperitivo.

Il bilancio di Gianni Sperti: cosa ne pensa dei volti di Uomini e donne

Nel dettaglio, a distanza di poche settimane dall'inizio della nuova stagione di Uomini e donne 2022/2023, Gianni Sperti ha scelto di fare un primo bilancio.

Per quanto riguarda i nuovi tronisti, l'opinionista del talk show di Canale 5 ha ammesso di essere rimasto colpito da Federico Nicotera.

"Mi ha colpito perché, nonostante il passato difficile che ha dovuto affrontare, ha comunque realizzato i suoi sogni" ha svelato Gianni Sperti, aggiungendo poi di aver gradito anche il modo di approcciarsi e relazionarsi del nuovo tronista.

"Lo ritengo deciso, profondo, umile e con una forte personalità" ha dichiarato Gianni nel corso di un'intervista rilasciata al magazine della trasmissione di Maria De Filippi.

Il duro attacco di Gianni Sperti contro Armando, cavaliere di Uomini e donne over

Invece, per quanto riguarda i protagonisti del trono over di Uomini e donne, Gianni ha rivelato che sicuramente non uscirebbe mai con Armando Incarnato. Tra i due, infatti, non è mai corso buon sangue e durante le puntate delle passate edizioni si sono ritrovati più volte ai ferri corti in studio.

"Non andrei mai a fare un aperitivo con Armando perché è un uomo che non mi ispira fiducia" ha sottolineato Gianni Sperti parlando del cavaliere, ex fidanzato di Ida Platano.

"Alessandro lo vedo logorroico e temo non mi lascerebbe parlare" ha dichiarato invece parlando del cavaliere napoletano.

Al contrario, invece, Gianni Sperti ha confessato che uscirebbe a bere qualcosa con Riccardo Guarnieri per il semplice motivo che gli piacerebbe capire "cosa gli frulla nella testa".

Le parole di Gianni Sperti per Ida Platano

Passando, invece, alle dame del trono over di Uomini e donne, Gianni ha ribadito la sua "dedizione" nei confronti di Ida Platano, che ha sempre difeso nel corso delle varie stagioni del programma.

"Non posso nascondere l'affetto che provo per lei. È una donna sensibile, sincera e sono convinto che sia anche molto divertente" ha dichiarato Gianni, promuovendo così a pieni voti la dama siciliana che anche quest'anno si è rimessa in gioco per cercare la sua anima gemella in tv.