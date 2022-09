Armando Incarnato punta il dito contro Ida Platano nello studio di Uomini e donne. Il cavaliere del trono over nel corso dell'ultimo appuntamento tv con il dating show di Maria De Filippi del 26 settembre non si è fatto problemi a sbottare contro la sua "amica" Ida, tanto da arrivare a dire di non credere più nella sua buonafede.

Il motivo di questo scontro? Il riavvicinamento che c'è stato tra Ida e il suo ex corteggiatore Alessandro, con il quale in passato aveva già provato a costruire un rapporto sentimentale fuori dallo studio di Canale 5.

Armando perde le staffe contro Ida a Uomini e donne

Nel dettaglio, il clima all'interno dello studio di Uomini e donne si è fatto particolarmente teso quando c'è stato spazio per il confronto tra Ida e Alessandro.

I due sono stati protagonisti di una nuova esterna insieme, durante la quale c'è stato anche un bacio. In studio hanno commentato quando è accaduto alla luce di un primo avvicinamento che era avvenuto già in passato, quando i due provarono a costruire qualcosa insieme ma senza successo.

Ebbene, dopo aver chiuso il suo rapporto con Riccardo Guarnieri, ecco che Ida Platano ha scelto di dare una seconda possibilità ad Alessandro, scatenando però la rabbia di Armando.

La furia di Armando contro Ida Platano a Uomini e donne

Tra Ida e Armando, in questi anni di permanenza a Uomini e donne, c'è sempre stato un rapporto d'amicizia e il cavaliere napoletano ha provato a supportare le scelte della sua amica siciliana, andando spesso contro tutto e tutti.

Questo pomeriggio, 26 settembre, però, dopo la notizia del riavvicinamento con Alessandro, ecco che Armando ha sbottato puntando il dito in primis contro la stessa Ida.

"È tornato qua dentro ma non è tornato per te, altrimenti veniva a Brescia", ha sbottato Armando che ha provato così a far aprire gli occhi ad Ida Platano in merito a questo ritorno di fiamma che c'è stato con il suo ex.

'Sei una delusione, non ti credo più', sbotta Armando contro Ida a Uomini e donne

"Te lo dico come un fratello: sei proprio una delusione.

Io ad oggi non ti credo più. Secondo me piace anche a te il cinema", ha aggiunto ancora Armando che non si è fatto problemi a smascherare il comportamento della dama e del cavaliere, andando duramente contro la sua amica Ida Platano mettendo in discussione la sua buona fede.

Insomma una presa di posizione netta quella di Armando che sembra segnare una chiusura nel suo rapporto con Ida Platano.

E, dopo questo intervento in studio, la maggior parte degli spettatori e fan social di Uomini e donne si sono schierati dalla parte di Armando, ritenendo che ormai Ida Platano starebbe perdendo credibilità per le sue scelte sentimentali azzardate.