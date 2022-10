L'appuntamento con Viola come il mare prosegue su Canale 5 e, le anticipazioni riguardanti la programmazione della serie con Can Yaman rivelano che, il prossimo venerdì 14 ottobre andrà in onda la terza delle sei puntate previste di questa stagione.

I colpi di scena non mancheranno: Francesco Demir e la giornalista Viola si allontaneranno e prenderanno strade separate, tanto da essere sempre più distanti l'uno dall'altra.

Demir porta avanti le sue indagini: anticipazioni Viola come il mare terza puntata 14 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni della terza puntata di Viola come il mare in onda venerdì prossimo in prime time su Canale 5, rivelano che Demir continuerà a portare avanti le sue indagini sul traffico di esseri umani.

Un caso particolarmente spinoso e delicato che lo vedrà coinvolto in prima persona con l'intento ben preciso di riuscire a smantellare questa rete criminale.

Intanto, però, ci sarà spazio anche per un altro caso da affrontare, quello legato alla scomparsa di un imprenditore. Il decesso di questo uomo vedrà coinvolto in prima persona un giornalista di Sicilia Web News.

Viola e Demir sempre più lontani: anticipazioni Viola come il mare terza puntata

La notizia non passerà inosservata e, ovviamente, la redazione del giornale sarà in subbuglio. Le anticipazioni di questa terza puntata di Viola come il mare rivelano che, nonostante la situazione decisamente ingarbugliata, Viola riuscirà comunque a mantenere la serenità.

Il merito sarà di Raniero, che si rivelerà un vero e proprio punto di riferimento per la giornalista interpretata da Francesca Chillemi: l'uomo infatti riuscirà a darle una mano nelle indagini legate a suo padre, dato che Viola continuerà a portare avanti la sua battaglia e la sua ricerca.

Tuttavia, in questo terzo appuntamento con Viola come il mare, si assisterà ad un allontanamento tra Demir e la giornalista: i due prenderanno strade differenti dopo l'avvicinamento che c'era stato tra di loro e che aveva fatto ben sperare nel trionfo dell'amore.

Can Yaman torna e vola negli ascolti con Viola come il mare su Canale 5

Una terza puntata decisamente da non perdere quella di Viola come il mare che, al debutto ha saputo intercettare e conquistare il gradimento degli spettatori di Canale 5.

La serie con Can Yaman ha registrato un ascolto medio di circa tre milioni e mezzo di spettatori in prime time, conquistando uno share che ha sfiorato la soglia del 21%.

Numeri molto positivi per la fiction Mediaset e che confermano il grande interesse e l'amore del pubblico italiano verso il divo turco, già protagonista di svariate soap che hanno registrato boom di ascolti su Canale 5.