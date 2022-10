Isabella Ricci torna a puntare il dito contro Ida e Riccardo, una delle coppie più discusse e chiacchierate di Uomini e donne.

I due sono tornati prepotentemente al centro dell'attenzione dopo che lo scorso settembre sono ritornati in trasmissione per fare un bilancio della loro storia d'amore ormai naufragata.

E, da quel momento in poi, ogni puntata del talk show di Canale 5 li ha visti protagonisti con accesi confronti, al punto che l'ex volto del trono over non si è fatta problemi a smascherare i due diretti interessati.

Ida e Riccardo al centro delle dinamiche di Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida e Riccardo continuano a tenere banco all'interno dello studio di Uomini e donne con il racconto della loro storia d'amore che, tuttavia, sembra non avere più un futuro.

La dama siciliana, infatti, è stata molto chiara nel precisare di non voler avere più nulla a che fare con il suo ex fidanzato e quindi di essere pronta a voltare pagina in maniera definitiva.

Eppure, nel corso delle nuove puntate trasmesse su Canale 5, i due non hanno mai fatto a meno di intromettersi nelle loro nuove rispettive frequentazioni, dando quasi l'idea di non essersi mai dimenticati del tutto.

Isabella Ricci smaschera la coppia Ida-Riccardo di Uomini e donne

Un modo di fare che non è passato inosservato tra i numerosi fan della trasmissione di Maria De Filippi e che, in queste ore, ha spinto anche l'ex dama Isabella Ricci a dire la sua.

In una recente intervista, Isabella non si è fatta problemi a smascherare la coppia Ida-Riccardo, sostenendo che secondo lei non ci sarebbe più nulla da dire e da recuperare nel loro rapporto.

"È una storia che non è un matrimonio e che non è durata vent'anni. Sono passati due anni dalla fine e ne stiamo ancora parlando", ha sentenziato l'ex protagonista di Uomini e donne over che non si è fatta problemi a lanciare delle frecciatine.

"Non so quali chiarimenti servano, o di che approfondimenti il pubblico abbia bisogno.

Secondo me non c'è più niente da dire", ha aggiunto ancora Isabella Ricci che vorrebbe mettere un punto definitivo a questa chiacchieratissima storia d'amore che anima le puntate di Uomini e donne.

'Stanno fermi lì a discutere', sbotta Isabella contro Ida e Riccardo

"Sono due persone completamente diverse che in un anno e mezzo che sono stati insieme non sono riusciti ad andare avanti", ha dichiarato Isabella Ricci esponendo il suo pensiero sulla coppia Ida-Riccardo, dopo aver avuto anche la possibilità di rivederli in studio nel corso delle passate settimane.

"E stanno fermi lì, a discutere tagliando il capello in quattro", ha chiosato l'ex protagonista di Uomini e donne che non si è fatta problemi a smascherare i due protagonisti del trono over.