La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della fiction daily nostrana, creata da Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi di lunedì 24 e martedì 25 ottobre raccontano che Vittorio (Alessandro Tersigni), dopo aver visionato i bozzetti della stilista, non avrà la reazione che si aspettava Flora (Lucrezia Massari). Conti, inoltre, presenterà allo staff Vito (Elia Tedesco) come nuovo contabile del grande magazzino, nel frattempo Stefania (Grace Ambrose) ometterà a Marco (Moisè Curia) di aver ricevuto un messaggio da parte di Federico (Alessandro Fella).

Salvo (Emanuel Caserio), invece, inizierà a preoccuparsi non riuscendo a contattare la moglie Anna (Giulia Vecchio), mentre la Sacra Rota dichiarerà in via definitiva valide le nozze tra Gloria (Lara Komar) ed Ezio (Massimo Poggio). La contessa Adelaide (Vanessa Gravina), in ultimo, umilierà pubblicamente la giovane Ravasi e, allo stesso tempo, elogerà il talento di Maria (Chiara Russo).

La Sacra Rota sancirà come valido il matrimonio tra Ezio e Gloria

Veronica (Valentina Bartolo) e il compagno, dopo che quest'ultimo avrà chiesto aiuto alla contessa, si aggrapperanno alla speranza che Adelaide possa aiutarli ad ottenere il desiderato annullamento del matrimonio tra Ezio e Gloria.

La fidanzata del commendatore Umberto (Roberto Farnesi), intanto, farà vedere i suoi bozzetti a Vittorio, ma la reazione del proprietario della boutique non sarà quella che attendeva la giovane Ravasi.

Conti, invece, gradirà parecchio il vestito creato da Maria per la nipote della baronessa Foppa e, a tal proposito, si complimenterà con la sarta.

Vito, successivamente, verrà presentato allo staff del Paradiso come nuovo contabile, nel frattempo Salvatore scoprirà che i fiori inviati alla consorte in America non sono mai giunti a destinazione.

Stefania, intanto, preferirà non dire al suo amato di aver ricevuto un messaggio da parte dell'ex fidanzato.

Il Tribunale della Rota Romana dichiarerà in via definitiva valida l'unione matrimoniale tra Moreau e Colombo senior.

Vito rimarrà estasiato dal fascino di Maria

Flora continuerà a temere che Maria possa soffiarle il posto da stilista, soprattutto dopo che la ragazza sarà invitata alla festa al Circolo dalla contessa Adelaide, evento dove la sarta riscuoterà una sequela di complimenti.

Vittorio, poco più tardi, informerà le commesse che saranno le protagoniste della copertina prossimo numero del Paradiso Market.

Salvo sarà sempre più preoccupato non riuscendo a contattare Anna, nel frattempo Gemma (Gaia Bavaro) e Stefania prepareranno una sorpresa per far tornare il sorriso nei volti di Ezio e Veronica.

Vito rimarrà affascinato dalla bellezza di Maria, ma quest'ultima non se ne renderà conto.

La nobile Di Sant'Erasmo, infine, non perderà occasione per valorizzare pubblicamente le doti da stilista di Maria screditando, di conseguenza, il lavoro di Flora.