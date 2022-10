Cosa succede nelle nuove puntate di Uomini e donne 2022? Le anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione del programma di Maria De Filippi rivelano che Roberta non si è fatta problemi a "smascherare" la coppia composta da Ida e Riccardo, ancora una volta protagonista di un acceso confronto in studio.

Spazio anche ai dubbi di Alessandro che, dopo aver messo scelto di dare una seconda chance alla dama siciliana, ha scelto di fare un passo indietro e scoprire come si comporterà nelle prossime registrazioni.

Ida, Alessandro, Riccardo e Roberta al centro delle nuove puntate di Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni sui prossimi appuntamenti di Uomini e donne che saranno trasmessi nel corso del 2022 su Canale 5, rivelano che Ida e Alessandro porteranno avanti la loro frequentazione anche se, a muovere dei dubbi sulla coppia, ci penserà Roberta Di Padua.

La dama del trono over, infatti, non ha mai creduto al 100% in questo ritorno di fiamma e non si farà problemi a ribadire il suo pensiero in studio.

La situazione diventerà particolarmente tesa quando Riccardo Guarnieri farà il suo ingresso in studio e diventerà protagonista dell'ennesimo confronto con la sua ex Ida Platano.

Alessandro, dopo aver assistito alla lite tra Ida e il suo ex uomo, deciderà di mettere alla prova la dama siciliana.

Roberta smaschera Ida e Riccardo nelle nuove puntate di Uomini e donne

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti di Uomini e donne rivelano che Alessandro intende vedere come si comporterà Ida nel corso delle prossime registrazioni del programma, dopo il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri.

Tuttavia, ad aprire gli occhi al cavaliere ci penserà ancora una volta Roberta che, senza troppi mezzi termini, finirà per smascherare la coppia Ida-Riccardo.

La dama del trono over, infatti, farà presente ad Alessandro che tra Ida e il suo ex potrebbe esserci ancora un sentimento.

Insomma, Roberta metterà in guardia Alessandro e anche la dama Gloria, che nel frattempo si è sentita con Riccardo, confesserà di essere certa del fatto che tra Guarnieri e la sua ex Ida non sia mai finita del tutto.

Come evolverà la situazione? Ida e Riccardo torneranno di nuovo insieme oppure no?

Gemma litiga con Tina: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma Galgani, protagonista di una nuova esterna con un cavaliere presente in studio.

Alla fine, però, la dama torinese deciderà di eliminarlo definitivamente dal parterre e non mancheranno le discussioni con Gianni e Tina.

Pinuccia, invece, uscirà in esterna con Agostino ma i due decideranno di restare amici e di non andare oltre.