Tante novità accadranno nel corso delle puntate finali di Una vita in programma a breve su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna raccontano che Alodia Exposito (Abril Montilla) e Ignacio Quiroga riusciranno a ricucire lo strappo del loro matrimonio grazie all'intervento di Bellita Del Campo (Maria Gracia).

Una vita, anticipazioni: Alodia lascia il tetto coniugala scoperta l'infedeltà del marito

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano che ci sarà il lieto fine tra Ignacio e Alodia.

Tutto avverrà dopo che la ragazza scoprirà che il marito intrattiene una relazione extraconiugale. Verrà a sapere ciò in quanto lo spierà durante una conversazione telefonica. Successivamente lo sorprenderà in compagnia di Maria Elisa, l'amante. Dopodiché deciderà di abbandonare il tetto coniugale, e rifugiarsi a casa di Bellita e José Miguel. Proprio questi ultimi rimprovereranno il nipote per la sua condotta. Nonostante il tradimento, Ignacio confiderà di essere ancora innamorato di Alodia.

Bellita aiuta la coppia a non dirsi addio

Nelle puntate spagnole di Una vita, Alodia continuerà a non voler più sapere niente di suo marito, che invece proverà imperterrito a farsi perdonare. Bellita, a questo punto, deciderà di intervenire per cercare di far recuperare il rapporto ai due ragazzi.

Ignacio si dichiarerà disposto a tutto pur di tornare insieme alla moglie. La cantante, a questo punto, chiederà l'intervento di sua sorella Candelaria, ossia la madre del dottore, affinché studi un modo per evitare che la coppia si dica addio per sempre.

Il giorno successivo Ignacio capirà che l'unico modo per non perdere la moglie è quello di rinunciare alla sua carriera lavorativa per trasferirsi a fare il medico nel paesello sivigliano in cui è nato.

Quiroga, a questo punto, accetterà con fatica tutte le imposizioni imposte, compresa quella di far assumere ad Alodia un'infermiera brutta e anziana.

Ignacio e l'Exposito lasciano Acacias 38

Pertanto Alodia e Ignacio decideranno di lasciare Acacias 38 senza dare nemmeno una festa d'addio per il vicinato, anche se Exposito saluterà con affetto Casilda e Maruxina, a cui chiederà perdono per il suo comportamento troppo altezzoso.

Inoltre la ragazza inviterà le sue amiche a venire a trovarla nel paesello sivigliano tutte le volte che lo desidereranno. Una conversazione che sarà al centro delle ultime puntate dello sceneggiato iberico.