Nella giornata di lunedì 24 ottobre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che ci sono state importanti novità e colpi di scena per i protagonisti del parterre over della trasmissione. A tal proposito, la storia fra Platano e Vicinanza procede, mentre Roberta e Riccardo, dietro le quinte, hanno sparlato di Ida e Alessandro. Nel frattempo, Guarnieri è rientrato in studio e ha raccontato di sentire Gloria e c'è stato il caos in studio. Armando è intervenuto, andando contro il cavaliere salernitano, Ida e Riccardo, invece, hanno litigato pesantemente.

Inoltre, Di Padua ha detto a Vicinanza che, secondo lei, fra Ida e Riccardo ci sarebbe ancora un sentimento.

Uomini e Donne, riprese 24/10: Roberta e Riccardo sparlano di Ida e Alessandro

Nella registrazione di Uomini e Donne del 24 ottobre sono state trattate ancora le vicende sentimentali di Ida, Alessandro, Riccardo e Roberta. Le anticipazioni trapelate in rete attraverso l'account social di Lorenzo Pugnaloni rivelano che la storia fra la parrucchiera siciliana e Vicinanza sta procedendo. Purtroppo, però, durante le riprese, c'è stata l'ennesima lite fra Platano e Di Padua. La dama di Cassino si è intromessa nel racconto della coppia e hanno iniziato a discutere. Nel frattempo è stato mandato in onda un filmato di Roberta e Riccardo, intenti a sparlare di Ida e Alessandro, dietro le quinte.

Uomini e Donne, registrazione 24/10: caos in studio, Riccardo sente Gloria

Una volta rientrato, Riccardo ha informato di avere ricominciato a sentire telefonicamente Gloria. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che è accaduto il caos in studio. Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo, una volta che Guarnieri ha dichiarato di avere dato una seconda occasione a Nicoletti.

Inoltre, non è chiara quale sia stata la reazione di Ida, sentendo che il suo ex fidanzato ha ricontattato la dama con cui era uscito in precedenza. Anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, inoltre, potrebbero avere avuto da ridire sulla scelta dell'ex protagonista di Temptation Island. Armando, invece, ha criticato l'atteggiamento di Alessandro che, a detta sua, non avrebbe reazioni di fronte a ciò che accade.

Uomini e Donne, anticipazioni novembre: Ida e Riccardo litigano pesantemente

Nel frattempo, nello studio di Uomini e Donne si è consumato l'ennesimo scontro fra Ida e Riccardo. Anche nelle riprese di lunedì 24 ottobre gli ex fidanzati hanno litigato. A quel punto, Alessandro ha affermato di volere vedere come continuerà a comportarsi Platano nei confronti di Guarnieri. Dopo avere detto la sua opinione, Vicinanza ha ricevuto un consiglio da Roberta. La dama di Cassino, che era uscita in precedenza con il cavaliere salernitano, ha dichiarato che, a detta sua, Alessandro sarebbe cieco, per non vedere che fra Ida e Riccardo ci sarebbe ancora un sentimento.