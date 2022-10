Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e, nel corso delle nuove puntate che presto arriveranno su Canale 5, Riccardo Guarnieri deciderà finalmente di rompere il silenzio sul conto della sua ex Ida Platano.

Il cavaliere del talk show di Maria De Filippi lascerà tutti senza parole nel momento in cui annuncerà una importante decisione legata al suo futuro in trasmissione: intende abbandonare definitivamente il cast del trono over e quindi uscire di scena.

Riccardo sbotta e spiazza in studio nelle nuove puntate di Uomini e donne

Le anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione di Uomini e donne rivelano che Riccardo si è ritrovato ad assistere in studio all'evolversi del rapporto tra la sua ex Ida Platano e il cavaliere Alessandro.

I due continuano ad essere al centro dell'attenzione dopo che Ida si è lasciata andare ad una scenata di gelosia: alcuni sguardi complici tra Alessandra e Roberta, così come il ballo che c'è stato in studio tra di loro, ha spinto la dama del trono over a "perdere le staffe".

Per fortuna, però, Alessandro ha saputo placare la sua ira anche se tutto questo ha scatenato poi la rabbia di Riccardo.

Colpo di scena a Uomini e donne: Riccardo Guarnieri annuncia il suo ritiro, c'entra Ida Platano

Il cavaliere, nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda durante l'autunno 2022 su Canale 5, ha spiazzato annunciando la notizia del suo ritiro.

Riccardo Guarnieri, senza troppi mezzi termini, ha confessato al cospetto della padrona di casa, di voler abbandonare il parterre del trono over e di conseguenza uscire di scena definitivamente dalla trasmissione.

Immediata la reazione di Maria De Filippi che, di fronte alla notizia del ritiro di Riccardo, ha provato a vederci chiaro ed ha cercato di capire cosa stesse succedendo nel cuore del cavaliere.

A quel punto Riccardo si è ritrovato messo alle strette ed ha rotto il silenzio, tirando in ballo ancora una volta la sua ex Ida Platano.

Riccardo ammette di star male per Ida: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Riccardo ha ammesso di star male perché tutte le donne che ha frequentato dopo l'addio con Ida, continuano a sostenere che sia ancora fortemente preso dalla sua ex.

Come se non bastasse, Riccardo ha ammesso di soffrire perché non riesce a costruire un rapporto civile con Ida e non riesce a dimenticarla perché tutte le persone che incontra, non fanno altro che ricordargli di Ida.

Riccardo ha poi aggiunto che, vederla sempre in studio ad ogni registrazione del programma, gli fa male e ciò non gli permette di voltare pagina e di lasciarsi alle spalle questa storia d'amore.