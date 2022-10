Accantonata la quinta puntata, gli allievi di Amici sono già al lavoro per preparare la prossima. Tra le tante cose che accadranno nei daytime di questa nuova settimana, spiccano i verdetti che i professori e i giudici esterni emetteranno sui ragazzi a rischio. Gianmarco, Wax e Piccolo G sosterranno un esame per riconfermarsi tra i titolari, mentre Niveo e Andre affronteranno una sfida per riprendersi il banco. Il televoto su Asia, invece, è ancora aperto e la decisione del pubblico sarà svelata nella registrazione del 19 ottobre.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Lunedì 17 ottobre inizierà una nuova settimana nella scuola di Amici. Quello che è accaduto nel quinto speciale sarà determinante per il futuro di molti allievi.

Gianmarco, ad esempio, si è classificato all'ultimo posto nella gara di ballo giudicata da Jacopo Tissi. Il ragazzo dovrà sostenere un esame davanti alla maestra Celentano, l'unica a poter decidere se merita di proseguire l'avventura nel programma oppure no.

Per lo stesso motivo (non hanno convinto la giurata Loredana Bertè nella gara cover di domenica scorsa), anche Wax e Piccolo G dovranno esibirsi davanti ai prof Arisa e Rudy Zerbi per riconquistare la maglia che gli è stata sospesa in automatico alla fine della quinta puntata.

Attesa per il verdetto su Asia ad Amici

Viste le tante cose che sono accadute nella puntata trasmessa il 16 ottobre, Maria De Filippi non ha fatto in tempo a mostrare al pubblico due delle tre sfide in programma per quel giorno.

Soltanto Tommy Dali si è confrontato con un esterno e l'ha battuto: le sfide di Niveo e Andre, dunque, si svolgeranno a porte chiuse e il pubblico conoscerà l'esito guardando i daytime di questa settimana.

I cantanti seguiti rispettivamente da Lorella Cuccarini e Arisa, dunque, sono in bilico da più di 7 giorni e ancora non sanno se possono continuare il percorso nella scuola o se un giudice gli preferirà qualcun altro.

Per quanto riguarda Rita, la maestra Celentano l'ha avvisata che se non migliorerà in breve tempo, la manderà a casa.

La scadenza di questo ultimatum, però, non è stata resa nota, quindi non si sa quante esibizioni dovrà fare la ballerina prima di scoprire se la prof Alessandra intende confermarla tra i titolari oppure no.

Futuro incerto per tanti talenti di Amici

Una delle notizie più attese dai fan di Amici, però, è quella sul futuro di Asia nella scuola.

Domenica scorsa, infatti, la ballerina è stata sostituita da Raimondo Todaro con Claudia ma, a salvarla dall'eliminazione, è stata la novità "banco del pubblico".

Quest'anno, infatti, tutti gli allievi che saranno esclusi o sostituiti dagli insegnanti, potranno restare in gioco grazie ai telespettatori.

La giovane Bigolin, dunque, da ieri e fino a martedì 18 ottobre è protagonista di un televoto che chiede ai fan: merita di rimanere nella scuola oppure no?

L'esito di questa votazione (alla quale si può partecipare scegliendo il "sì" o il "no"), sarà svelato molto probabilmente nel corso della registrazione prevista per mercoledì pomeriggio. Quel giorno, dunque, Asia scoprirà se la gente la vuole ancora nella classe oppure se la sua avventura deve concludersi a quasi un mese dal suo inizio.

Sempre il 19 ottobre prossimo, però, la danzatrice potrebbe doversi sfidare con almeno un compagno per difendere il posto conquistato con così tanta fatica. Maria De Filippi ha spiegato che il banco del pubblico sarà soltanto uno, quindi il titolare parteciperà a vari televoti (con tutti i ragazzi che saranno eliminati o sostituiti) nel corso dell'anno scolastico per riconfermarsi nel programma.