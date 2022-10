Durante le puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 nella settimana da lunedì 10 fino a venerdì 14 ottobre, ci saranno colpi di scena e novità per vari protagonisti della soap opera partenopea.

A tal proposito, Chiara e Marina saranno protagoniste di forti discussioni. Se da un lato Petrone avrà una lite con una persona che l'ha delusa, dall'altro lato la compagna di Ferri litigherà con qualcuno, al momento ignoto, e sparirà.

Un posto al sole, anticipazioni al 14 ottobre: Chiara ha una discussione con una persona che l'ha delusa

Dopo aver trascorso qualche settimana a Capo Verde, Chiara rientrerà a Napoli e dovrà fare i conti con una persona che l'ha delusa.

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse in televisione dal 10 al 14 ottobre, rivelano che la giovane Petrone avrà una dura discussione con una persona che si è comportata con lei in modo inaspettato. Le indiscrezioni trapelate in rete al, momento, non forniscono l'identità di chi ha deluso l'imprenditrice.

Però in base ai recenti episodi della soap partenopea, potrebbe trattarsi di Marina. La figlia di Giancarlo, infatti, non aveva tollerato che la signora Giordano fosse tornata insieme a Roberto, l'uomo che, con la complicità di Lara, le voleva sottrarre tutto il suo patrimonio.

Upas, trame al 14 ottobre: Marina ha una forte discussione

Nel frattempo, le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre, preannunciano che Marina dovrà partire per Genova.

L'imprenditrice, infatti, dovrà partecipare al Salone nautico, ma accadrà un colpo di scena. L'ex moglie di Roberto Ferri, infatti, poco prima di andare nel capoluogo ligure, avrà una forte discussione con qualcuno, al momento, ancora ignoto.

Un posto al sole, puntate fino al 14/10: Marina sparisce ed è irraggiungibile

Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono ulteriori dettagli su quanto accadrà a Marina.

Dopo la discussione, l'imprenditrice scomparirà nel nulla e non risponderà più al telefono.

Al momento, però, non è chiaro chi tenterà di mettersi in contatto per primo con Marina, se verrà cercata da Roberto o se qualche altro amico dell'ex consorte di Ferri si preoccuperà perché il cellulare della donna sarà irraggiungibile. Inoltre non è ancora noti se Marina spegnerà volontariamente il telefono o se verrà spento da qualcuno che la prenderà in ostaggio.