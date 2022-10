Le prossime puntate di Un posto al sole continueranno a tingersi di giallo. Le anticipazioni degli episodi della soap, che verranno trasmessi in televisione da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre, rivelano che ci saranno momenti di ansia per le sorti di Marina. A tal proposito, l’imprenditrice dovrà andare a Genova, ma avrà una violenta discussione e, dopo, smetterà di rispondere al telefono. Nel frattempo, Chiara si affiderà a un centro di recupero, mentre Manuela darà attenzioni a Niko e Jimmy e Micaela e Serena inizieranno a insospettirsi.

Un posto al sole, anticipazioni al 14/10: Marina ha una forte discussione

Scampato il pericolo in seguito all’avvelenamento della bottiglia di champagne, ricevuta da Roberto, Marina sarà al centro di altre vicende non piacevoli. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 14 ottobre, rivelano che l’ex moglie di Ferri dovrà partire per Genova. L’imprenditrice sarà in procinto di lasciare Napoli, per andare al Salone nautico, ma accadrà un imprevisto. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli maggiori su quello che succederà. Marina avrà una discussione e, al momento, non è ancora chiaro con chi abbia uno scontro, se con Lara, Lia, se c’entri Fabrizio o qualche altro personaggio.

L’unica cosa certa, attualmente, è che il diverbio sarà violento, anche se non si sa se Giordano arriverà alle mani, se voleranno parole grosse o accadrà qualcos’altro.

Un posto al sole, episodi al 14/10: Marina non risponde al telefono ed è irreperibile

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che verranno trasmessi in televisione dal 10 al 14 ottobre, rivelano un dettaglio allarmante.

A tal proposito, in seguito alla forte discussione, Marina smetterà di rispondere al telefono e, pertanto, sarà irreperibile. Le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono informazioni in più sulle sorti di Giordano ma, a questo punto, potrebbe essere ipotizzabile che l’imprenditrice possa essere in pericolo, visto anche quanto accaduto pochi giorni prima, a causa dell’avvelenamento della bottiglia di champagne.

Un posto al sole, puntate al 14/10: Chiara si affida a un centro di recupero

Nel frattempo, durante le puntate di Un posto al sole da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre, verranno trattate le vicende di Chiara che, rientrata in Italia, deciderà di affidarsi a un centro di recupero. Le anticipazioni della soap trapelate in rete rivelano che Petrone, per riuscire a liberarsi dalla dipendenza da sostanze stupefacenti, potrebbe andare lontano da Napoli. Manuela, invece, inizierà a dare numerose attenzioni a Niko e Jimmy. Le premure della gemella Cirillo nei confronti del suo ex fidanzato e di suo nipote desteranno sospetti in Serena e Micaela. La madre del piccolo Poggi, inoltre, non gradirà il comportamento della sorella, al punto che il rapporto fra le gemelle Cirillo si deteriorerà.