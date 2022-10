Terra Amara sta per tornare sui palinsesti di Canale 5. L'amata soap turca con protagonisti Zuleyha e Yilmaz ha conquistato il cuore di tutti i telespettatori con i suoi intrighi e colpi di scena. Per molti fan è stata una delusione la notizia della sua sospensione temporanea. A partire dal 19 settembre infatti, in concomitanza con il ritorno di Uomini e Donne di Maria De Filippi e Amici, la soap è stata interrotta. In occasione della ripresa dei consueti programmi televisivi pomeridiani, Terra Amara non ha più trovato spazio nei palinsesti per continuare ad essere trasmessa.

Ben presto però, le puntate riprenderanno ad andare in onda.

Terra Amara, il ritorno da novembre su Canale 5

Nonostante gli ottimi ascolti ottenuti durante il periodo estivo, i vertici Mediaset hanno deciso d'interrompere la sua messa in onda da metà settembre. Una soap che sicuramente ha ottenuto successo, accostandosi quasi ai risultati che aveva ottenuto Can Yaman nella fascia pomeridiana con le sue soap turche. La sua sospensione è stata dunque motivo di mal contento tra il pubblico di Canale 5. Per tutti gli appassionati però, è in arrivo una bella notizia che riguarda la serie. A partire da novembre infatti, le vicende dei protagonisti di Terra Amara continueranno ad andare in onda sempre sulla rete Mediaset.

Il ritorno di Terra Amara coinciderà con la fine della soap Una vita, trasmessa ormai su Canale 5 da diversi anni. La telenovela spagnola si sta infatti avvicinando alle sue battute finali e potrà così cedere il posto a Terra Amara con le sue nuove puntate.

Cambio programmazione Terra Amara: la soap in onda dopo Beautiful

A partire da novembre dunque, sarà possibile assistere ai nuovi intrighi dei protagonisti di Terra Amara.

Ovviamente, la programmazione non sarà come quella consueta dell'estate appena trascorsa. Le vicende di Zuleyha e Yilmaz saranno infatti trasmesse subito dopo l'appuntamento quotidiano con Beautiful e prima della messa in onda di Uomini e Donne, andando così a sostituire a tutti gli effetti la fascia in cui veniva trasmessa la soap iberica Una Vita.

Nell'attesa, i più appassionati potranno rivedere le puntate di Terra Amara già trasmesse, usufruendo del servizio gratuito messo a disposizione da Mediaset Play. Nelle ultime puntate andate in onda Yilmaz ha prestato soccorso a Zuleyha e Sermin. Le due donne sono infatti rimaste a piedi con la loro automobile e Akkay, approfittando del suo passato da meccanico, è riuscito a risolvere il problema. Gaffur e Saniye hanno invece fatto ritorno alla tenuta, dopo che erano stati cacciati. Demir però, sarà ancora ignaro del loro ritorno, dato che a riassumere i due è stata Hunkar