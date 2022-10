Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 17 al 21 ottobre, confermano il riavvicinamento tra Niko e Manuela. Quest'ultima sarà sempre più presente nella vita del suo ex e del piccolo Jimmy e riuscirà poco a poco a conquistarsi la loro fiducia.

In particolare, zia Manu avrà il merito di aiutare il nipote in una delicata questione sentimentale, conquistando ulteriori punti nei confronti dell'avvocato Poggi. Attenzione però, perché Micaela non vedrà di buon occhio questa ritrovata sintonia e sferrerà un colpo davvero basso alla sua gemella, mettendola in seria difficoltà con Niko.

Nel frattempo, Salvatore Cerruti si appresterà ad affrontare un appuntamento al buio, dagli esiti imprevedibili, organizzatogli dai suoi amici Guido e Mariella

Un posto al sole, puntate dal 17 al 21 ottobre: Manuela si riavvicina a Niko

In queste puntate di Un posto al sole, i fan stanno assistendo ad un ritorno di fiamma tra Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante). Quest'ultima ha rivelato candidamente a Serena (Miriam Candurro) di essere ancora sinceramente interessata al suo ex. La sensazione, inoltre, è che dopo la scomparsa di Susanna, Niko in effetti abbia bisogno di affetto e quel tocco di leggerezza che la gemella sembra in grado di dargli.

Nei prossimi episodi, i due si riavvicineranno sempre di più, inoltre, zia Manu legherà molto con Jimmy (Gennaro De Simone) e lo aiuterà a prendere una decisione di carattere "sentimentale".

Niko e suo figlio si legheranno sempre più alla ragazza, ma la Micaela non riuscirà a mandar giù l'idea che la sua gemella stia "giocando alla famigliola felice" con suo figlio e Niko.

Micaela sferra un colpo basso a Manuela

La rabbia di Micaela la porterà a compiere un gesto davvero infimo. La ragazza, infatti, si recherà da Niko per mettere fine al rapporto tra lui e Manuela.

Non è chiaro se la gemella si limiterà a parlare degli accordi su Jimmy o se parlerà male di Manu, ma sta di fatto che Niko si troverà spiazzato e non saprà come reagire.

Le anticipazioni confermano, inoltre, che a pagare le conseguenze di questa ennesima lite sarà nuovamente il piccolo Jimmy.

Un posto al sole, trame 17-21 ottobre: un appuntamento al buio per Sasà

Nelle prossime puntate di Upas, si potrà assistere al ritorno di Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti). Il vigile, ancora scottato per la recente delusione sentimentale con Bruno, deciderà di farsi aiutare dai suoi amici. Le anticipazioni rivelano infatti che l'uomo accetterà di partecipare ad un appuntamento al buio, organizzatogli da da Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco).

L'uomo, molto teso per l'evento, verrà però aiutato da una persona che stima molto. Per quanto non venga confermato, la sensazione è che ad aiutarlo possa essere Michele (Alberto Rossi). Saviani, infatti, si ispirerà proprio a Sasà per affrontare nella sua trasmissione radiofonica un argomento, solo apparentemente molto leggero.