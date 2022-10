Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda la settimana prossima su Rete 4, da domenica 16 a sabato 22 ottobre, Werner farà passare l'esame a Gerry, in quanto capirà che lui non ha niente a che fare con gli imbrogli di Max ed Erik. Questi ultimi invece verranno puniti per quello che hanno fatto.

Werner farà passare l'esame a Gerry

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rete 4, Werner deciderà di far passare l'esame a Gerry, in quanto capirà che non c'entrava nulla nell'imbroglio organizzato da Max ed Erik. Nel mentre, per questi ultimi arriverà una punizione.

Robert e Michael convinceranno Cornelia a sottoporsi ad una perizia psichiatrica. Purtroppo, però, l’esito non sarà quello sperato, in quanto Holle verrà dichiarata come una persona problematica e per questo dovrà essere ricoverata con effetto immediato.

Successivamente, Gerry festeggerà l'esame in compagnia di Vanessa, Florian e Maja. Il ragazzo si emozionerà per tutto l'affetto mostrato dagli altri ragazzi e per la prima volta nella sua volta sentirà di aver trovato degli amici veri.

Cornelia fuggirà dalla clinica psichiatrica

Cornelia sarà terrorizzata dall'idea di finire in una clinica psichiatrica e per questo fuggirà dall'ospedale e Rosalie la aiuterà a nascondersi in una baita in montagna. Le due amiche però non si renderanno conto che Ariane le starà spiando.

Intanto, Erik regalerà a Florian e Maja dei biglietti per un parco naturale e i due decideranno subito di usufruire di questo regalo.

Maja sarà felice di questa esperienza, ma rimarrà delusa perché non potrà fare foto agli animali.

Ariane svelerà a Robert il luogo in cui si nasconde Cornelia. Per questo motivo, l'uomo deciderà di andare da sua sorella e la convincerà a tornare in clinica. La ragazza però verrà presa nuovamente dal panico e perciò fuggirà di nuovo.

Robert rifiuterà le avance di Ariane

Robert rifiuterà le avance di Ariane che sarà costretta a fare un passo indietro. L'uomo però poi farà un sogno sulla Kalenberg che lo lascerà molto confuso.

Intanto, Maja e Florian andranno nel bosco per un progetto di riforestazione e faranno una scoperta spaventosa.

Infine, Cornelia si rifugerà a casa di Rosalie, ma il giorno dopo verrà svegliata da Michael, che potrebbe chiedere alla ragazza di restare ancora con lui.