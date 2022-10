Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole del 2022 rivelano che Roberto Ferri continuerà a essere uno dei perni fondamentali della soap opera.

Le puntante, che il pubblico modo di vedere in onda nel corso delle prossime settimane su Rai 3, vedranno ancora una volta Ferri al centro dell'attenzione, complici una serie di intrighi che lo coinvolgeranno in prima persona.

Uno di questi avrà a che fare anche con il ritorno della sua ex Lara Martinelli, che tutti ormai credevano fosse fuori dal cast di questa stagione.

Roberto combatte per salvare Marina: anticipazioni Upas nuove puntate

Nel dettaglio, l'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole prevede un ritorno stabile al centro dell'attenzione di Roberto Ferri.

Nelle puntate attualmente in onda in prima visione assoluta su Rai 3, Ferri sta lottando per cercare di salvare la vita alla sua amata Marina.

L'uomo, infatti, ha intuito che la donna non si è allontanata di sua spontanea volontà per stare insieme a Fabrizio: per tale motivo deciderà di indagare al meglio per cercare di arrivare alla verità dei fatti e scoprire dove si trovi la sua amata Marina.

In attesa di scoprire se Roberto riuscirà ad avere la meglio e quindi se salverà in tempo la donna dalle grinfie pericolose del suo ex Fabrizio Rosato, le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci saranno nuovi intrighi che lo vedranno coinvolto in prima persona.

Roberto coinvolto in un intrigo con Lara: anticipazioni Upas nuove puntate

A svelare un po' di anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole è stato l'attore Riccardo Polizzy Carbonelli, che in una recente intervista a Ora ha rivelato quelli che saranno gli intrighi che vedranno coinvolto il suo personaggio.

"Ci sarà il solito tira e molla con Lara", ha rivelato l'interprete di Roberto, anticipando così che ben presto gli spettatori avranno modo di rivedere Martinelli in azione.

Sì, perché l'ex di Roberto sembrava che fosse uscita di scena dopo l'intricata vicenda della finta gravidanza, ma a quanto pare non sarà così.

Franco e Roberto di nuovo insieme nelle nuove puntate di Upas 2022

Lara tornerà a essere protagonista nel corso delle prossime puntate di questa stagione della soap opera serale di Rai 3 e sarà coinvolta in un nuovo intrigo assieme a Ferri.

L'attore ha anticipato che, sempre nelle nuove puntate della soap opera, ci sarà spazio anche per un riavvicinamento tra Roberto e Franco Boschi.

Dopo che i due si sono trovati sul "piede di guerra", torneranno a essere alleati e non si esclude che possano unire le forze proprio per cercare di mettere in salvo Marina Giordano e liberarla dal criminale Fabrizio Rosato.