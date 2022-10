Cosa succederà nell'ultima puntata di Mina Settembre 2 in programma domenica 6 novembre in prime time su Rai 1? Le anticipazioni della fiction con Serena Rossi rivelano che nel corso degli ultimi due episodi ci sarà spazio per un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Uno di questi avrà a che fare con Olga, la mamma di Gelsomina, la quale tornerà a casa dopo il suo periodo di vacanza e desterà non pochi sospetti.

Spazio anche alle vicende di Gelsomina che, dopo essersi interessata a un caso particolarmente spinoso, finirà per ritrovarsi nei guai.

Gelsomina viene sospesa: anticipazioni Mina Settembre 2 del 6 novembre

Nel dettaglio le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata di Mina Settembre 2, in programma domenica 6 novembre su Rai 1, rivelano che nel primo episodio dal titolo "With a little help", Gelsomina si ritroverà a dover affrontare una situazione particolarmente complicata.

L'assistente sociale ha contattato la mamma biologica di Viola contro la sua volontà e, per tale motivo, si metterà nei pasticci.

Di conseguenza Mina verrà sospesa dalla professione di assistente sociale: un durissimo colpo per il personaggio interpretato da Serena Rossi che, per questo "fatale errore", si ritroverà costretta a dover lasciare il consultorio.

Domenico lotta per Gelsomina: anticipazioni Mina Settembre 2 del 6 novembre

Eppure, nel momento in cui tutto sembrerà ormai perso, Domenico deciderà di intervenire in prima persona per cercare di risolvere al meglio la questione.

Riuscirà a evitare il peggio oppure dovrà rassegnarsi anche lui?

A seguire andrà in onda il secondo episodio della serie dal titolo "Andare a vedere" e sarà incentrato in primis sul ritorno in scena di Olga.

Olga nasconderebbe dei segreti: anticipazioni Mina Settembre 2 ultima puntata

Le anticipazioni su Mina Settembre 2 del 6 novembre rivelano che la mamma di Gelsomina tornerà a Napoli dopo un lungo periodo di assenza, dovuto alla crociera che l'ha portata in giro per il mondo.

Eppure il racconto che offrirà Olga ai suoi familiari sembrerà fare acqua da tutte le parti.

Il sospetto, quindi, è che la donna stia nascondendo dei segreti circa la sua improvvisa partenza che l'ha portata via da sua figlia per un po' di tempo.

In questo modo calerà il sipario sulla seconda stagione della fiction con Serena Rossi, Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno e Marisa Laurito, che in queste settimane di programmazione in prima visione assoluta ha ottenuto una media che è arrivata a sfiorare la soglia dei cinque milioni di spettatori e quasi il 27% di share in prime time.